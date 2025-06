El sólido informe de NFP apoya la subida del S&P 500

Wall Street inicia la sesión del viernes con sólidas ganancias. Los inversores acogieron con satisfacción el informe de empleo, mejor de lo esperado, que ayudó a disipar algunas preocupaciones sobre una próxima desaceleración. Al momento de la publicación, el Nasdaq 100 subía un 1,50 % y cotizaba justo por debajo de sus máximos históricos; el S&P 500 avanzaba un 1,30 %. También observamos un repunte del dólar y de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense. El número de nuevos empleos no agrícolas aumentó en 139.000, ligeramente por encima de las expectativas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,2 %. Los mercados se están recuperando tras un jueves turbulento marcado por tensiones geopolíticas, un mensaje agresivo del BCE, datos débiles de EE. UU. y el sonado enfrentamiento entre Trump y Elon Musk, que lastró el precio de las acciones de Tesla y la confianza general del mercado. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Hoy, Tesla (TSLA.US) es una de las acciones con mayores ganancias en el mercado bursátil estadounidense, tras una caída de casi el 20% ayer. Sin embargo, el conflicto entre Elon Musk y Donald Trump dista mucho de resolverse. Cotización del Nasdaq 100 El índice de acciones tecnológicas vuelve a ser el de mejor rendimiento en Wall Street. Actualmente, se encuentra a tan solo un 1,80% de sus máximos históricos. Noticias de empresas Tesla (TSLA.US) rebotó un 6% después de una caída del 17% el día anterior que eliminó USD 152 mil millones en capitalización de mercado, provocada por un enfrentamiento público entre Elon Musk y Donald Trump sobre contratos y gastos federales. DocuSign (DOCU.US) - Las acciones cayeron un 17% a pesar de superar las estimaciones del primer trimestre, al reducir la previsión de facturación para todo el año. La facturación para el año fiscal 2026 se espera ahora entre 3.285 y 3.339 millones de dólares, frente a los 3.300 y 3.354 millones de dólares anteriores, aunque la previsión de ingresos se elevó ligeramente. El programa de recompra se amplió en 1.000 millones de dólares. Broadcom (AVGO.US) cayó un 3,4% incluso tras los sólidos resultados del segundo trimestre fiscal y las previsiones para el tercer trimestre. Los ingresos alcanzaron los 15.000 millones de dólares (+20% interanual), y se espera que los ingresos por chips de IA alcancen los 5.100 millones de dólares en el tercer trimestre, lo que marca la continua fortaleza del segmento. Lululemon (LULU.US) cayó un 20% tras las débiles ventas comparables y un recorte en las previsiones de ganancias por acción (BPA) para el año fiscal 2025 (14,58-14,78 dólares frente a los 15,03 dólares previstos), a pesar de mantener sin cambios las previsiones de ingresos. Las previsiones de BPA para el segundo trimestre también incumplieron las previsiones. Conagra (CAG.US) subió ligeramente un 0,3% antes de la apertura del mercado tras anunciar la venta por 55 millones de dólares de sus marcas de mariscos congelados Van de Kamp's y Mrs. Paul's, que generaron 75 millones de dólares en ventas en 2024. Esta medida reorienta los esfuerzos hacia los principales productos congelados. ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

