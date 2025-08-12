El SP 500 subió tras la publicación de los datos de inflación del IPC de EE. UU. El dato general se situó ligeramente por debajo de las expectativas, situándose en un 2,7 % interanual, mientras que la inflación subyacente fue superior, situándose en un 3,1 % interanual. Sin embargo, este dato no ha frenado las expectativas de recortes de tipos de la Fed, a pesar de la persistente y elevada inflación subyacente. El mercado actualmente prevé un recorte de tipos de la Fed en la reunión de septiembre con una certeza cercana al 90 %.

Los índices bursátiles de Wall Street están subiendo en los primeros minutos de negociación a medida que aumenta la confianza de los inversores en un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre.

en los primeros minutos de negociación a medida que aumenta la confianza de los inversores en un recorte de tasas por parte de la Fed en septiembre. Donald Trump extiende la suspensión de los altos aranceles a China por 90 días más.

China ordena a las empresas detener los pedidos de chips H20 de Nvidia debido a preocupaciones de seguridad.

Las acciones de las empresas relacionadas con el cannabis experimentaron ganancias significativas luego del anuncio de Trump de que la marihuana probablemente sería reclasificada como droga.

En la sesión previa a la apertura del mercado del martes, el mercado estadounidense registró importantes fluctuaciones en el precio de las acciones de empresas tecnológicas y productores de cannabis. AST SpaceMobile destacó, con una ganancia de aproximadamente un 10 % gracias a sus ambiciosos planes para el desarrollo de satélites y una sólida perspectiva de ventas. La empresa suiza ON también experimentó un notable aumento, ganando cuota de mercado frente a Nike. Entre las empresas más grandes, cabe destacar a Intel, que ganó más del 3 %, lo que refleja los comentarios positivos de una reunión con su director ejecutivo y las expectativas de desarrollo futuro, especialmente en semiconductores y tecnologías de vanguardia.

Cotización del SP 500



Los futuros del SP 500 superaron la resistencia clave de 6.420 puntos al momento de la publicación del informe del IPC de EE. UU. El gráfico H1 muestra la tendencia alcista y la formación de un nuevo pico más alto. Fuente: xStation5

Noticias de empresas

AST SpaceMobile (ASTS.US) subió tras informar de sus planes de lanzar entre 45 y 60 satélites en los próximos años y de la firma de contratos adicionales en la fase inicial de desarrollo, lo que concuerda con el creciente interés en la tecnología espacial. Las acciones de la compañía abrieron con una ganancia de aproximadamente el 10%.

On Holding (ONON.US) tuvo un buen comienzo tras mejorar sus previsiones de ventas para todo el ejercicio fiscal. El fabricante suizo de ropa deportiva elevó sus previsiones financieras para todo el año, destacando el sólido crecimiento de su canal directo al consumidor. Cabe destacar que la empresa suiza de calzado y ropa está menos expuesta a aranceles, ya que el 90 % de su producción se realiza en Vietnam. Las acciones de la compañía abrieron con una subida del 15 %.

Intel (INTC.US) cotiza al alza al inicio de la jornada en la Bolsa de Valores de Nueva York. Esto se debe a las positivas conversaciones mantenidas entre el director ejecutivo de la compañía y el presidente estadounidense Donald Trump. En tan solo unos días, la situación en torno a Intel ha cambiado significativamente, pasando de duras críticas y peticiones públicas de dimisión del director ejecutivo a un tono más conciliador e incluso a la apreciación de los logros pasados de la compañía. La distensión entre la política y la empresa también se está traduciendo en una mejora de la confianza de los inversores. Las acciones de la compañía abrieron con una ganancia de casi el 3,5 %.

Starbucks (SBUX.US) inició la sesión al alza tras la mejora de la calificación de Baird, lo que sugiere que la compañía podría superar al mercado. Cabe recordar que Starbucks es la cadena de cafeterías más grande de EE. UU. y, a finales de julio, se vio presionada por el anuncio de un arancel del 50 % a Brasil, el mayor proveedor de café de EE. UU. Las acciones de la compañía subieron un 1,3 %.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.