Pershing Square, uno de los vehículos de inversión más conocidos de Estados Unidos y que gestiona casi 20.000 millones de dólares, ha anunciado el inicio de una posición en Meta de unos 2.000 millones de dólares. El holding es liderado por Bill Ackman, al que muchos catalogan como el sucesor de Warren Buffett.

Bill Ackman abre una posición en Meta

Bill Ackman es uno de los gestores más conocidos dentro del mundo de la inversión y es catalogado com el sucesor filosófico de Warren Buffett. Por tanto, los movimientos de Ackman son seguidos por muchos inversores y puede llegar incluso a mover al mercado.

En esta ocasión, ha anunciado que en noviembre del 2025 inició una posición de unos 2.000 millones de dólares en Meta, representando el 10% de su portfolio. Bill Ackman ya tenía una posición en Alphabet, pero ve potencial en Meta por los múltiplos a los que cotiza, que son menores que los del resto de empresas tecnológicas. En concreto, Pershing ve en Meta a uno de los ganadores de la integración de la IA, por motivos que ya hemos comentado en algunos de nuestros análisis de la compañía, que forma parte de nuestra Selección de Ideas (puedes acceder buscando Selección de Ideas XTB en Google). Algunos de ellos son las recomendaciones fundamentadas en la IA y que mejoran la acogida del usuario, la automatización de campañas que permite a los anunciantes mejorar sus anuncios o negocios con opcionalidad como los asistentes digitales impulsados por la IA o las gafas inteligentes.

¿De verdad está Meta barata?

Nosotros pensamos que esta incursión es una buena noticia. Aunque Bill Ackman también puede equivocarse, creemos que el mercado está penalizando a Meta y no tiene sentido que cotice a múltiplos inferiores que otras empresas del sector, cuando es posiblemente una de las que más se beneficie del desarrollo de la IA. En este caso, la duda sobre si las inversiones en IA se rentabilizarán son menores que en otras compañías (aunque lógicamente no son 0), por lo que el múltiplo debería reflejar dicho escenario. De hecho, estamos hablando de que una empresa con la calidad y las ventajas competitivas de Meta estimamos que cotiza en unas 18 veces EV/EBIT del 2026.