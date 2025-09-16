Horas antes de que la FED comience su próxima reunión de política monetaria, en lo que debería ser la primera vez en el año que anuncien un cambio en su política monetaria, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos ha rechazado el intento de Donald Trump de destituir a uno de sus miembros, Lisa Cook, ante las acusaciones de fraude hipotecario.

Según parece, Lisa Cook compró una casa en Michigan y un condominio en Atlanta con pocas semanas de diferencia y afirmó que ambas eran sus residencias principales. Como si se tratase de un partido de fútbol, podríamos decir que las alineaciones para este evento han sido confirmadas.

Trump pierde su primera batalla contra la FED

El enfrentamiento entre la administración Trump y la FED se ha intensificado en los últimos meses. Después de los ataques directos hacia su presidente de manera reiterada, el presidente de Estados Unidos reiteró su postura el lunes cuando el tribunal de apelaciones impidió que la Casa Blanca destituyera a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, de su cargo por ahora.

El tribunal en Washington confirmó que Cook puede, por tanto, continuar trabajando. El fallo, por 2 votos a 1, se produjo pocas horas antes del inicio de la muy esperada reunión de la FED, del 16 al 17 de septiembre, para votar sobre las tasas de interés. Si bien la decisión hace más probable que el economista en problemas asista, el presidente Donald Trump aún podría pedirle a la Corte Suprema que intervenga.

Mientras Cook lucha por mantenerse en su puesto, el asesor económico de Trump, Stephen Miran, se prepara para unirse a la junta de la Reserva Federal tras ser confirmado por el Senado. Miran ocupará el puesto que dejó vacante recientemente la exgobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler.

¿Qué ocurrirá en la próxima reunión de la FED?

Se espera que los miembros de la FED decidan recortar en 25 puntos básicos los tipos de interés. Sin embargo, seguro que existen fuertes discrepancias. Algunos votantes, incluido el gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, y Miran, podrían apoyar un recorte de medio punto o más.

En este escenario, Trump, a través de una publicación realizada el lunes en la red social Truth Social, ha declarado “Demasiado Tarde”, un apodo que el presidente de Estados Unidos usa para referirse al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, “DEBE RECORTAR LAS TASAS DE INTERÉS, AHORA, Y MÁS GRANDE DE LO QUE TENÍA EN MENTE”.

Trump ha pedido que las tasas bajen hasta el 1%, un nivel usualmente asociado con economías en crisis, para impulsar el crecimiento y reducir los costos de endeudamiento del gobierno. La medida, no obstante, sería sin duda una señal negativa para los mercados financieros tanto por la falta de independencia de la FED como por lo que generaría en el rendimiento de los bonos a largo plazo, que seguramente cotizarán al alza.