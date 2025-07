El trigo cae un 0,7 %🌾

Los mercados de granos siguen bajo presión, con precios rondando mínimos recientes, y las expectativas se centran ahora en el próximo informe WASDE de julio del USDA, cuya publicación está prevista para hoy a las 16:00 GMT. Maíz – Perspectiva alcista impulsada por exportaciones sólidas y etanol Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las exportaciones de maíz de la cosecha anterior superan las expectativas , con compromisos totales que alcanzan el 102,3 % de la previsión del USDA (frente al 94,4 % del promedio a 5 años).

La producción de etanol se ha recuperado , superando los niveles necesarios durante cinco semanas consecutivas.

Grain Market Insider anticipa una revisión al alza de las exportaciones de maíz de la cosecha anterior , y posiblemente también del etanol, así como una reducción en la estimación de producción de la nueva cosecha (debido a la menor superficie sembrada).

No se esperan cambios en el rendimiento ni en la demanda de la cosecha nueva. Soja – Existencias ajustadas con una demanda constante Las exportaciones se mantienen en línea con la tendencia y las inspecciones están ligeramente por encima del promedio de 5 años.

El procesamiento de soja (crush) gana impulso — podría alcanzar los 204 millones de bushels frente a los 192 millones del año pasado.

Analistas del mercado esperan ligeras alzas en las exportaciones de soja de la cosecha anterior y menores existencias finales .

Las existencias finales de la nueva cosecha también podrían recortarse debido a la reducción de superficie sembrada.

No se prevén cambios en la demanda ni en los rendimientos para la nueva cosecha. Trigo – Probables ajustes leves Las ventas de exportación superan ligeramente lo habitual (29,4 % de lo estimado por el USDA frente al 25,5 % del promedio a 5 años).

Las inspecciones de exportación están algo retrasadas.

Se espera una ligera alza en las existencias finales , debido a mayores áreas sembradas y a los inventarios del trimestre.

Sin cambios previstos en el rendimiento ni en la demanda.

