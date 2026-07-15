El vídeo viral de Ana Botín plantea una pregunta: ¿dónde obtener más de un 4% anual en dólares?

Uno de los vídeos más comentados de las últimas horas ha sido el protagonizado por Ana Patricia Botín e IShowSpeed durante el Mundial. En apenas unos segundos, la presidenta de Banco Santander aprovechó la conversación para recomendar al popular streamer abrir una cuenta en Openbank, destacando su remuneración del 4% anual en dólares.

Más allá del producto en sí, la escena ha sido ampliamente aplaudida por su naturalidad y por la capacidad de convertir un encuentro casual en una extraordinaria campaña de marketing. El vídeo acumula millones de visualizaciones y ha situado a Openbank en el centro de la conversación sin necesidad de recurrir a una campaña publicitaria tradicional.

Y precisamente ahí surge una pregunta que muchos inversores se están haciendo: ¿es posible obtener una rentabilidad superior al 4% anual?

La respuesta es sí, aunque con un matiz importante. Ese mayor rendimiento también puede exigir asumir un nivel de riesgo superior. Mientras una cuenta remunerada ofrece una rentabilidad conocida, existen otros activos que pueden generar un mayor retorno, pero también están expuestos a las fluctuaciones del mercado.

A continuación repasamos cuatro alternativas para los inversores que operan en dólares y buscan rentabilidades potencialmente superiores al 4%.

Bonos del Tesoro estadounidense a corto plazo

La primera alternativa son los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

A través de un ETF como el iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF, los inversores pueden acceder a deuda pública estadounidense con vencimientos cortos y una rentabilidad a vencimiento (YTM) del 4,19%.

Su principal ventaja es que mantiene un riesgo de crédito muy reducido, al tratarse de deuda emitida por el Gobierno estadounidense. Sin embargo, a diferencia de una cuenta remunerada, esta rentabilidad no está garantizada. El precio del ETF fluctúa diariamente en función de la evolución de los tipos de interés y de las condiciones del mercado, por lo que el inversor podría obtener una rentabilidad diferente si vende su posición antes del horizonte previsto.

Bonos corporativos con vencimiento a corto plazo

Otra opción para los inversores que buscan superar el 4% anual son los iBonds, una categoría de ETFs que invierte en una cesta de bonos con una fecha de vencimiento concreta, combinando algunas de las ventajas de los bonos individuales con la diversificación propia de un fondo cotizado.

Un ejemplo es el iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF, que actualmente ofrece una rentabilidad a vencimiento (YTM) del 4,44% invirtiendo en bonos corporativos estadounidenses con grado de inversión y vencimiento en diciembre de 2027.

Aunque se trata de un ETF, su funcionamiento se asemeja mucho al de un bono tradicional, ya que tiene una fecha de vencimiento determinada. En este caso, el fondo invierte en bonos corporativos que vencen en diciembre de 2027 y, una vez alcanzada esa fecha, el ETF se liquida y devuelve el valor acumulado a los inversores. Esto proporciona una mayor visibilidad sobre el horizonte temporal de la inversión que un ETF de renta fija tradicional, que no tiene una fecha de vencimiento definida.

No obstante, conviene recordar que la rentabilidad a vencimiento no está al 100% garantizada. Dependerá de que los emisores cumplan con sus obligaciones de pago y de que el inversor mantenga la inversión hasta el vencimiento del ETF. Si decide vender antes, el precio seguirá fluctuando en función de la evolución de los tipos de interés y de las condiciones del mercado.

Bonos corporativos investment grade

Para aquellos inversores que buscan incrementar el potencial de rentabilidad sin salir de la renta fija, una alternativa son los bonos corporativos con grado de inversión. Estos títulos son emitidos por empresas con una elevada calidad crediticia y suelen ofrecer un rendimiento superior al de la deuda pública.

Un ejemplo es el iShares $ Corp Bond UCITS ETF, que actualmente presenta una rentabilidad a vencimiento (YTM) del 5,51% al invertir en una cartera ampliamente diversificada de bonos emitidos por compañías estadounidenses con calificación Investment Grade.

Además, su vencimiento medio es de apenas 1,9 años, por lo que mantiene una sensibilidad relativamente reducida a las variaciones de los tipos de interés en comparación con otros fondos de renta fija de mayor duración.

Pero a cambio de esa mayor rentabilidad respecto a la deuda pública, el inversor asume un mayor riesgo de crédito, ya que los bonos son emitidos por empresas y no por el Gobierno estadounidense. Además, al tratarse de un ETF sin una fecha de vencimiento definida, el precio seguirá evolucionando en función de las condiciones del mercado si el inversor decide vender antes.

Para los inversores con un perfil más dinámico, los bonos High Yield representan una de las alternativas con mayor potencial de rentabilidad dentro de la renta fija.

Bonos corporativos high yield

El iShares $ High Yield Corp Bond UCITS ETF ofrece actualmente una rentabilidad a vencimiento (YTM) del 6,63%, invirtiendo en bonos emitidos por compañías con una calificación crediticia inferior al grado de inversión.

Precisamente esa menor calidad crediticia explica el mayor rendimiento que ofrecen estos activos. Los inversores exigen una mayor compensación por asumir un riesgo más elevado de impago, especialmente en escenarios de desaceleración económica o de deterioro de las condiciones financieras.

Aunque históricamente los bonos High Yield han proporcionado rentabilidades muy atractivas, también suelen registrar una mayor volatilidad y un comportamiento más parecido al de la renta variable en momentos de estrés financiero.

Por ello, suelen estar más indicados para inversores con un horizonte de largo plazo y una mayor tolerancia al riesgo.

Conclusión

La comparación demuestra que sí existen alternativas capaces de superar el 4% anual, especialmente dentro de la renta fija estadounidense. En cambio, muchos de los principales ETFs de dividendos y REITs estadounidenses ofrecen actualmente rentabilidades por dividendo inferiores a ese nivel.

Sin embargo, a diferencia de una cuenta remunerada, estos productos cotizan diariamente en el mercado, por lo que su precio puede fluctuar en función de la evolución de los tipos de interés, la calidad crediticia de los emisores y el sentimiento de los inversores.

Por ello, antes de elegir una u otra alternativa, conviene valorar no solo la rentabilidad potencial, sino también el horizonte temporal de la inversión y la volatilidad que cada inversor está dispuesto a asumir.