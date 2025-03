El VIX se hunde hasta mínimos mensuales 📉

Los futuros del √≠ndice de volatilidad CBOE VIX (VIX) cotizan hoy un 0,5% a la baja, alcanzando niveles vistos por √ļltima vez el 27 de febrero. Las √ļltimas dos semanas han ejercido una intensa presi√≥n sobre los inversores que buscan protegerse contra una mayor volatilidad en el mercado de valores estadounidense. Hoy, los √≠ndices S&P 500 y Nasdaq 100 suben un 0,4%. La ca√≠da del VIX no se aceler√≥ tras el vencimiento de las opciones y futuros del viernes (Triple Witching Day); sin embargo, la ca√≠da desde el 11 de marzo hasta la fecha es de casi el 32% (de 26,5 a 17,88). Actualmente, la demanda de cobertura, tras las ca√≠das burs√°tiles m√°s pronunciadas en varios trimestres, parece estar disminuyendo, dando paso a una tendencia alcista respaldada por las narrativas en torno a la flexibilizaci√≥n de los aranceles comerciales estadounidenses, los datos de inflaci√≥n m√°s bajos y la postura de la Reserva Federal de comenzar a reducir el ajuste cuantitativo (QT) a partir de agosto.

Los índices bursátiles estadounidenses han recuperado parte de sus pérdidas recientes: el Nasdaq 100 ha bajado aproximadamente un 3,5% en lo que va de año, mientras que el S&P 500 ha perdido poco menos del 1,8%. Este repunte se produjo después de que ambos índices de referencia entraran en territorio de corrección técnica, tras haber caído casi un 10% desde sus máximos. Parece que, al menos hasta que surjan nuevas preocupaciones, es probable que se produzca una nueva caída del VIX, y el impulso del mercado podría provocar otro movimiento atípico a la baja en la volatilidad implícita, antes de cualquier posible repunte del índice.

Un posible catalizador del renovado temor podría ser una escalada de las tensiones con Irán, que podría provocar un alza en los precios del petróleo y empeorar las expectativas de inflación. Hoy han comenzado las conversaciones entre funcionarios israelíes y estadounidenses. Según se informa, la delegación israelí no cree que las sanciones económicas por sí solas detengan el programa nuclear de Teherán y ha convencido al expresidente Trump para que fije un plazo de dos meses para que Irán firme un acuerdo nuclear. Después de eso (a principios de mayo), no se pueden descartar medidas militares por parte de Estados Unidos e Israel. Cotización del Vix Fuente : Xstation5

