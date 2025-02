El índice de volatilidad CBOE VIX (VIX) ha experimentado volatilidad en los últimos dos días, pero ha cedido la gran mayoría de dichos avances, después de que Trump eliminara los aranceles a México y Canadá en el último minuto y pospusiera la decisión por otros 30 días. Sin embargo, ya se han impuesto aranceles del 10% a China. Los mercados están tratando de analizar qué consecuencias podría conllevar una decisión de este tipo para el mercado de valores y la economía. China responde a los aranceles de Trump Como socio comercial importante de EE. UU., China ya ha anunciado aranceles de represalia del 15%; esto incluirá carbón y GNL, y del 10% sobre petróleo y productos estadounidenses en forma de maquinaria agrícola, camiones y equipos de infraestructura para el sector minero. Además, China ha iniciado una investigación dirigida a Alphabet (GOOGL.US). También ha introducido controles de exportación sobre una serie de minerales clave: tungsteno, telurio, rutenio y molibdeno. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Es significativo que el Ministerio de Comercio de China haya dicho que ha añadido dos empresas estadounidenses, PVH Group e Illumina Inc, a una lista de las denominadas entidades no fiables, exponiéndolas a restricciones o sanciones; las acciones de ambas empresas cayeron un 3,5 y un 5%, respectivamente, en la preapertura del mercado. Al mismo tiempo, el ministerio no indicó exactamente de qué se acusa a las dos empresas, lo que podría enviar una señal a los estadounidenses de que más empresas con sede en Estados Unidos podrían enfrentarse a un destino similar si las fricciones comerciales empeoran y no se llega a un acuerdo con Trump. PVH es una empresa de ropa que posee marcas tan conocidas como Tommy Hilfiger y Calvin Klein, e Illumina es una empresa de biotecnología especializada en la secuenciación del genoma. Cotización del VIX En el intervalo de 15 minutos, vemos que el índice VIX está tratando de recuperar impulso alcista y ha superado la media móvil de 50 y 200 sesiones. En el intervalo corto, la zona alrededor del retroceso de Fibonacci de 61,8 de la última onda ascendente sirvió como soporte, pero el precio reaccionó a la resistencia del retroceso de Fibonacci de 18,88. El nivel cercano a 19 también es donde la presión para tomar ganancias probablemente sería alta. Fuente: xStation5

