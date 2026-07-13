El yen vuelve a debilitarse y supera los 162 por dólar

El yen volvió a depreciarse frente al dólar después de que Reuters informara de que el Gobierno japonés no tiene previsto modificar la estrategia de inversión del Government Pension Investment Fund (GPIF), el mayor fondo de pensiones del mundo con cerca de 1,8 billones de dólares bajo gestión.

Durante los últimos días, el mercado había especulado con la posibilidad de que el Ejecutivo impulsara un aumento de las inversiones domésticas del fondo para apoyar al yen y al mercado de deuda japonés. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que cualquier modificación de la cartera seguirá dependiendo de los criterios de rentabilidad a largo plazo del fondo y no de objetivos de política económica.

El mercado descarta un apoyo inmediato al yen

La posibilidad de que el GPIF aumentara su exposición a activos japoneses había ganado fuerza después de que la ministra de Finanzas sugiriera que los grandes fondos de pensiones incrementaran sus inversiones en el mercado nacional.

Sin embargo, el GPIF revisa su asignación estratégica de activos únicamente cada cinco años y mantiene una distribución equilibrada entre renta fija y renta variable, tanto japonesa como internacional. Cualquier cambio requeriría un proceso formal y debería justificarse por criterios de inversión, no por necesidades del Gobierno.

La noticia provocó una nueva depreciación del yen y presionó al alza las rentabilidades de la deuda japonesa, reflejando la decepción de unos inversores que esperaban medidas adicionales para estabilizar la divisa.

El verdadero problema sigue siendo la política monetaria

Más allá del comportamiento del GPIF, el principal factor que continúa pesando sobre el yen sigue siendo el diferencial de tipos de interés con Estados Unidos.

La divisa japonesa permanece cerca de mínimos de varias décadas frente al dólar pese a las históricas intervenciones del Gobierno y a las recientes subidas de tipos del Banco de Japón. El mercado continúa dudando de que la autoridad monetaria esté endureciendo su política con la suficiente rapidez para contener la inflación y sostener la moneda.

Mientras esa diferencia de rentabilidades persista, cualquier recuperación del yen podría seguir siendo limitada, incluso aunque las autoridades continúen buscando nuevas fórmulas para respaldar la divisa.