Empresas del S&P 500 con margen neto récord desde 2009 - datos de FactSet

Conclusiones clave El S&P 500 alcanza márgenes récord (13,4%) , mostrando alta resiliencia pese al entorno macro.

, mostrando alta resiliencia pese al entorno macro. Tecnología lidera la rentabilidad , mientras energía y servicios de comunicación muestran debilidad.

, mientras energía y servicios de comunicación muestran debilidad. El mercado proyecta más expansión de márgenes en 2026, aunque con riesgos por señales mixtas del consumidor.

Los márgenes de beneficio del S&P 500 se mantienen notablemente resilientes pese a las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo. Según datos de FactSet, el margen neto combinado de las empresas estadounidenses en el T1 2026 se sitúa en 13,4%, lo que marcaría el nivel más alto desde que se comenzó a registrar en 2009. Actualmente, 5 de los 11 sectores del S&P 500 están reportando expansión interanual de márgenes en el T1 2026 frente al T1 2025, mientras que 6 sectores se sitúan por encima de su promedio de 5 años. S&P 500: El margen neto en el T1 2026 se ubica en 13,4% , por encima del récord previo de 13,2% en el T4 2025 .

El margen neto en el T1 2026 se ubica en , por encima del récord previo de . Tecnología sigue liderando: El sector IT reporta márgenes de 29,1% vs 25,4% interanual , continuando como el principal impulsor de la rentabilidad del índice.

El sector IT reporta márgenes de , continuando como el principal impulsor de la rentabilidad del índice. Servicios de comunicación bajo presión: Los márgenes cayeron a 14,1% desde 16,0% hace un año .

Los márgenes cayeron a . Energía rezagada pese a precios altos: El sector presenta márgenes de 6,6% , muy por debajo de su promedio de 5 años de 9,6% , a pesar de los elevados precios del petróleo y la energía.

El sector presenta márgenes de , muy por debajo de su promedio de 5 años de , a pesar de los elevados precios del petróleo y la energía. Mejora trimestral no generalizada: Los márgenes aumentaron en cinco sectores, liderados por utilities (15,1% vs 12,1% en T4 2025), pero cayeron en seis sectores, especialmente en energía e industriales. En industriales, los márgenes bajaron a 11,1% desde 12,3% interanual. Fuente: FactSet

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.