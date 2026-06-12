🔴EN DIRECTO: ¡SpaceX sale a Bolsa!

- SpaceX debuta en Bolsa
- Síguelo en directo con XTB
- Y cómpralo SIN comisiones*
- SpaceX debuta en Bolsa
- Síguelo en directo con XTB
- Y cómpralo SIN comisiones*
SpaceX debuta en Bolsa. La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial liderada por Elon Musk aterriza hoy en los mercados bursátiles, en la que es ya una de las operaciones más destacadas de la historia de la Bolsa, y en XTB nuestros clientes podrán hacerse con sus títulos SIN comisiones por operación* una vez empiece a cotizar en Bolsa.
Disponible bajo el ticker SPCX.US tanto en la XTB App como en la xStation, SpaceX debuta en Bolsa con el objetivo de recaudar entre 75.000 y 80.000 millones de dólares. La operación, con la que SpaceX se colocará dentro de las 10 empresas más valiosas del mundo y superará a otros gigantes como Broadcom, Meta o la propia Tesla, ha despertado el interés de inversores en todo el mundo. De hecho, diversas fuentes, aunque de carácter no oficial, han afirmado que la tasa de sobresuscripción de Spacex es de al menos unas 3,5 veces, lo que implicaría que la demanda sería al menos 3,5 veces superior a la oferta.
Pero ¿qué hace exactamente especial a SpaceX? ¿Por qué su salida a Bolsa despierta tanta expectación? ¿Y cómo puedes comprar las acciones de la compañía en XTB?
Descúbrelo en este seminario especial con nuestro Responsable de Análisis, Manuel Pinto. No te lo pierdas. ¡Ya en directo!
*Sin comisiones hasta 100.000 € al mes de volumen de inversión mensual para cuentas en cualquier divisa. Las transacciones que sobrepasen esta cantidad tendrán una comisión del 0,2% (mín. 10 €). Invertir implica riesgos. Puede aplicarse un 0,5% de comisión de cambio de divisa.
Todas las miradas puestas en SpaceX: ¿Dónde abrirá la acción?
La inflación de Francia sube e impulsa al lujo y la banca
Resumen de mitad de sesión: El sector del motor y las aerolíneas salvan las bolsas
Los tres factores que están causando las subidas del 10% en las acciones de Acciona Energía
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.