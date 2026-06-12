🔴EN DIRECTO: ¡SpaceX sale a Bolsa!

SpaceX debuta en Bolsa. La compañía aeroespacial y de inteligencia artificial liderada por Elon Musk aterriza hoy en los mercados bursátiles, en la que es ya una de las operaciones más destacadas de la historia de la Bolsa, y en XTB nuestros clientes podrán hacerse con sus títulos SIN comisiones por operación* una vez empiece a cotizar en Bolsa.

Disponible bajo el ticker SPCX.US tanto en la XTB App como en la xStation, SpaceX debuta en Bolsa con el objetivo de recaudar entre 75.000 y 80.000 millones de dólares. La operación, con la que SpaceX se colocará dentro de las 10 empresas más valiosas del mundo y superará a otros gigantes como Broadcom, Meta o la propia Tesla, ha despertado el interés de inversores en todo el mundo. De hecho, diversas fuentes, aunque de carácter no oficial, han afirmado que la tasa de sobresuscripción de Spacex es de al menos unas 3,5 veces, lo que implicaría que la demanda sería al menos 3,5 veces superior a la oferta.

Pero ¿qué hace exactamente especial a SpaceX? ¿Por qué su salida a Bolsa despierta tanta expectación? ¿Y cómo puedes comprar las acciones de la compañía en XTB?

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*Sin comisiones hasta 100.000 € al mes de volumen de inversión mensual para cuentas en cualquier divisa. Las transacciones que sobrepasen esta cantidad tendrán una comisión del 0,2% (mín. 10 €). Invertir implica riesgos. Puede aplicarse un 0,5% de comisión de cambio de divisa.