Empresas estadounidenses de drones militares suben tras nueva ‘estrategia de drones’📈 AeroVironment avanza un 10%

Las empresas estadounidenses que fabrican drones y soluciones relacionadas, como Kratos Defense (Kratos Defense & Security Solutions) y AeroVironment, registran hoy un alza superior al 10%, luego de que el secretario de Defensa de EE. UU., Hegseth, anunciara una nueva estrategia del Pentágono centrada en potenciar el desarrollo nacional de drones con fines militares. El Departamento de Defensa (DoD) anunció una directiva para “liberar el dominio de los drones militares estadounidenses”, eliminando restricciones anteriores y acelerando la adopción nacional de drones en una medida estratégica orientada a reforzar la preparación para el combate y mantener la supremacía tecnológica en el campo de batalla. El DoD revoca las políticas de 2021–2022 que prohibían a las unidades militares adquirir drones con componentes fabricados en China.

Las tropas ahora pueden comprar, probar y entrenarse con sistemas aéreos no tripulados (UAS, por sus siglas en inglés) compatibles, sin demoras burocráticas.

Cientos de productos fabricados en EE. UU. están ahora aprobados para uso militar , con el objetivo de contrarrestar a adversarios capaces de producir drones de bajo costo a gran escala.

El DoD fomenta la inversión privada para impulsar la innovación nacional en drones y sistemas de combate con inteligencia artificial.

El número de drones y software aprobados por el DoD — Blue UAS — está creciendo rápidamente.

El combate con drones formará parte del entrenamiento militar oficial en 2025, incluyendo simulaciones de enfrentamientos entre drones. Gráficos bursátiles de AeroVironment y Kratos Defense Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5 Fuente: xStation 5

