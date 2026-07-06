🔴En directo: Meta y la escasez de GPUs

¡Sacudida total y cambio de narrativa absoluto en los mercados globales a comienzos de julio de 2026!

El dogma de la escasez permanente de chips de IA ha saltado por los aires tras el anuncio de "Meta Compute", la iniciativa de Mark Zuckerberg para alquilar su potencia informática excedente que ha provocado pánico y recogidas de beneficios brutales en fabricantes de memorias como Micron y SanDisk.

El epicentro del pánico se ha trasladado a Corea del Sur, donde el índice KOSPI ha sufrido una de las mayores correcciones de su historia reciente debido a su extrema dependencia de Samsung y SK Hynix. Por si fuera poco, destapamos las alarmantes cifras de inferencia de China: los modelos asiáticos como DeepSeek ya alcanzan el 90% de la capacidad de Estados Unidos a una fracción de su coste, amenazando la hegemonía de Silicon Valley.

En el frente macroeconómico, diseccionamos las preocupantes costuras del informe de empleo NFP de junio en Estados Unidos que, pese a registrar solo 49.000 empleos, oculta una caída de la participación laboral a mínimos de la pandemia y una alarmante brecha en el consumo real. Analizamos la contundente intervención de Kevin Warsh en Sintra, el desplome de la prima bélica en el crudo Brent y las actas de la Fed y el BCE que marcarán el rumbo de la semana.

En este directo analizamos: