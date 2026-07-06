🔴En directo: Meta y la escasez de GPUs

- Meta Platforms baraja comercializar su excedente de potencia de cálculo mediante un modelo IaaS, provocando un desplome preventivo en los fabricantes de memorias HBM, DDR5 y SSD por temor a un freno en los pedidos.
- El índice bursátil surcoreano KOSPI corrigió un 10% en tan solo 48 horas, lastrado por su extrema centralización en Samsung Electronics (~30%) y SK Hynix (~20%).
- La creación de empleo no agrícola en Estados Unidos defraudó las previsiones en junio al registrar solo +49k nuevos puestos de trabajo, complementado con una revisión a la baja de -74k en los registros previos.
- La valoración media de los hiperescaladores ha caído hasta las 19 veces sus beneficios esperados (PER a futuro), marcando un descuento récord frente al S&P 500 desde la aparición de ChatGPT.
- Meta Platforms baraja comercializar su excedente de potencia de cálculo mediante un modelo IaaS, provocando un desplome preventivo en los fabricantes de memorias HBM, DDR5 y SSD por temor a un freno en los pedidos.
- El índice bursátil surcoreano KOSPI corrigió un 10% en tan solo 48 horas, lastrado por su extrema centralización en Samsung Electronics (~30%) y SK Hynix (~20%).
- La creación de empleo no agrícola en Estados Unidos defraudó las previsiones en junio al registrar solo +49k nuevos puestos de trabajo, complementado con una revisión a la baja de -74k en los registros previos.
- La valoración media de los hiperescaladores ha caído hasta las 19 veces sus beneficios esperados (PER a futuro), marcando un descuento récord frente al S&P 500 desde la aparición de ChatGPT.
¡Sacudida total y cambio de narrativa absoluto en los mercados globales a comienzos de julio de 2026!
El dogma de la escasez permanente de chips de IA ha saltado por los aires tras el anuncio de "Meta Compute", la iniciativa de Mark Zuckerberg para alquilar su potencia informática excedente que ha provocado pánico y recogidas de beneficios brutales en fabricantes de memorias como Micron y SanDisk.
El epicentro del pánico se ha trasladado a Corea del Sur, donde el índice KOSPI ha sufrido una de las mayores correcciones de su historia reciente debido a su extrema dependencia de Samsung y SK Hynix. Por si fuera poco, destapamos las alarmantes cifras de inferencia de China: los modelos asiáticos como DeepSeek ya alcanzan el 90% de la capacidad de Estados Unidos a una fracción de su coste, amenazando la hegemonía de Silicon Valley.
En el frente macroeconómico, diseccionamos las preocupantes costuras del informe de empleo NFP de junio en Estados Unidos que, pese a registrar solo 49.000 empleos, oculta una caída de la participación laboral a mínimos de la pandemia y una alarmante brecha en el consumo real. Analizamos la contundente intervención de Kevin Warsh en Sintra, el desplome de la prima bélica en el crudo Brent y las actas de la Fed y el BCE que marcarán el rumbo de la semana.
En este directo analizamos:
- El shock de "Meta Compute": la incursión de Meta en el modelo IaaS para competir con AWS, Azure y Google Cloud monetizando su excedente de GPU.
- Las estimaciones de Morgan Stanley para Meta: el potencial de añadir hasta 11.9 dólares al beneficio por acción (EPS) en 2028 si arriendan 1 GW de capacidad.
- Los daños colaterales de la sobreinversión: el desplome técnico de Micron y SanDisk y el duro golpe a firmas de arrendamiento de capacidad hiperendeudadas como Nebius y CoreWeave.
- El desplome del mercado coreano: anatomía de la corrección del 10% en 48 horas del KOSPI por la alarmante centralización de Samsung y SK Hynix, que suponen más de la mitad del índice.
- La amenaza de la IA deflacionaria de China: por qué la migración del tráfico de inferencia hacia alternativas como DeepSeek pone en jaque las valoraciones occidentales.
- La radiografía del NFP de junio: creación de empleo muy inferior a lo previsto 49.000 y revisiones a la baja de -74k puestos de trabajo en las lecturas de los meses previos.
- El drama de la fuerza laboral en EE. UU.: una tasa de paro que baja falsamente al 4,2% por la contracción de la tasa de participación hasta niveles de la crisis pandémica (61,5%).
- Desigualdad en el consumo estadounidense: por qué el quintil más rico expande su gasto real al 3,8% mientras el 80% restante de la población se estanca en el +0,6% por salarios reales negativos.
- Kevin Warsh en Sintra: la defunción del optimismo incondicional de la IA sobre la inflación y su promesa de combatir con dureza cualquier nivel de precios superior al objetivo del 2%.
- Materias primas y Forex: el petróleo Brent borrando toda su prima bélica hasta mínimos de febrero y la pausa técnica del dólar (DXY) abriendo ventanas en metales preciosos
La bolsa hoy: Cautela ante la Fed y el arranque de los resultados empresariales
Resumen diario: EE. UU. celebra el Día de la Independencia, Europa repunta
Tres mercados a seguir la próxima semana: petróleo, Nasdaq 100, NZD/USD (03.07.2026)
El Ibex 35 cierra una gran semana y escala con fuerza hacia máximos
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