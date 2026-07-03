El Ibex 35 cierra una gran semana y escala con fuerza hacia máximos

El Ibex 35 termina la sesión con sólidas subidas y marcando máximos históricos al calor de unos índices europeos que también han repuntado con fuerza. Aunque Wall Street está cerrado hoy, los inversores han experimentado un ánimo muy positivo ante la falta de noticias negativas en Europa.

El sector del acero lidera los avances

Dentro del Ibex 35 ha destacado de nuevo ArcelorMittal y Acerinox. Esta semana, el 1 de julio entraron en vigor los aranceles al acero por parte de Europa, y aunque era una noticia que ya se sabía, los inversores volvieron a prestar atención a estas compañías. Las acciones de ArcelorMittal son las más beneficiadas porque produce alrededor del 55% de su acero propio en Europa, mientras que ronda el 48% del total incluyendo la empresa conjunta en India. Es decir, es su principal región y los aranceles le protegen más que a otras compañías como Acerinox, con su negocio menos focalizado en Europa. Merlin o Acciona Energía también han destacado.

En la parte baja ha destacado Rovi con caídas de más del 1%. Sin embargo, pocas empresas han acabado en negativo y el ánimo ha sido predominantemente positivo.

Macroeconomía sólida y optimismo global

El dato de PMI de servicios de junio de Europa ha sido mejor de lo esperado, lo que ha pedido animar a los selectivos. De hecho, en Francia también hemos tenido un dato de producción industrial mejor de lo que se estimaba y en España el PMI de servicios también ha sido muy sólido. Como resultado, índices como el DAX o el AEX han repuntado alrededor de un 1%. La falta de referencia en Estados Unidos, con el cierre de Wall Street por festivo, no ha causado que los inversores tomaran un sentimiento negativo. En cualquier caso, veníamos también de subidas en los índices asiáticos, con el Kospi coreano de nuevo subiendo un 5%.

Impulso a los metales preciosos y calma en el crudo

El oro y la plata también han tenido una jornada muy positiva y es que las expectativas de subidas de tipos de interés por parte de la FED se han reducido considerablemente después del mal dato de empleo en el día de ayer. Menores expectativas de subidas de tipos, significa mejores expectativas para los activos que no producen rentas. El petróleo se ha quedado plano a la espera de más noticias sobre Oriente Medio.



