Las acciones de Acciona rebotan un 3%

Las acciones de Acciona han experimentado hoy un destacado rebote en el Ibex 35, repuntando más de un 3%. Este avance viene después de 4 sesiones consecutivas de caídas, con descensos que en acumulado alcanzaron el -17%. ¿Cambio de rumbo para las acciones de Acciona?

Las acciones de Acciona se quitan el polvo

El rebote de hoy del 3% de las acciones de Acciona permite a la compañía de infraestructuras y energías renovables estabilizar su cotización y frenar la drástica racha bajista vivida en las sesiones previas, en las que el valor llegó a sufrir caídas superiores al 17%. El apetito comprador ha regresado al título a medida que los inversores han aprovechado los precios recortados para tomar posiciones, considerando que el castigo reciente resultaba excesivo en relación con los fundamentales del grupo.

Una serie de noticias negativas había provocado el descenso de las acciones de Acciona, como unos resultados semestrales que decepcionaron al mercado, sobre todo por la parte de energía, así como la venta de una parte de sus acciones de una de las ramas de la familia de referencia de la compañía.

Las acciones de Acciona suben un 12,5% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Acciona?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Acciona (ANA.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.