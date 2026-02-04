Entre el domingo y el lunes, varias marcas chinas de automóviles publicaron sus cifras de ventas correspondientes al mes de enero. El resultado ha sido un impacto negativo generalizado en el sector, pero la caída más destacada ha sido la de BYD, líder chino en vehículos eléctricos, cuyas ventas se situaron por debajo de lo esperado.

Este anuncio ha reforzado la percepción de que el mercado del automóvil, especialmente el eléctrico, está atravesando una fase de ralentización, lo que ha generado inquietud entre los inversores.

¿Qué está pasando en BYD? La compañía afronta su mayor frenazo en años

BYD es uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo y una de las compañías chinas con mayor proyección internacional. Su catálogo abarca desde compactos hasta berlinas premium y SUV eléctricos e híbridos enchufables. Entre sus modelos más destacados se encuentran:

BYD Dolphin

BYD Atto 3

BYD Seal

BYD Tang

​​​​​​Estos vehículos han sido fundamentales para consolidar a BYD como líder global en ventas de coches electrificados.

Sin embargo, la cotización del valor refleja un sentimiento claramente pesimista. El sector en general se ha visto presionado por cambios en políticas de subvenciones que encarecen el precio final de los vehículos, reduciendo la demanda.

En el caso de BYD, las acciones que cotizan en Estados Unidos cayeron un 6% despues de la noticia. A nivel temporal, las acciones de BYD han retrocedido un 9% en el último mes y un 20% en seis meses. Esto plantea la pregunta clave: ¿puede la compañía revertir esta tendencia?

Menor demanda, aranceles y competencia: los cuatro vientos en contra que golpean a BYD

La noticia que desencadenó la caída en las acciones de BYD fue la publicación de ventas de enero: 210.051 vehículos, lo que supone una caída interanual del 30%. Este dato confirma una desaceleración significativa de la demanda. La empresa enfrenta actualmente tres grandes vientos en contra:

1. Menor demanda en China

El mercado doméstico, que representa su principal fuente de ingresos, muestra signos de enfriamiento.

2. Cambios en políticas de apoyo al vehículo eléctrico

Europa suavizó en diciembre el veto a los motores de combustión para 2035, cediendo a la presión industrial.

Esto reduce la urgencia de transición hacia el vehículo eléctrico y afecta a la demanda.

3. Aranceles y tensiones geopolíticas

La UE podría aumentar aún más los aranceles a vehículos chinos, que ya superan el 25% en muchos casos.

4. Competencia creciente

El sector vive una guerra comercial y tecnológica sin precedentes.Compiten fabricantes chinos (BYD, NIO, SAIC), Tesla y marcas tradicionales que aceleran su transición eléctrica (Volkswagen, Renault, General Motors).

La caída de las acciones de BYD arrastró al resto de fabricantes chinos de vehículos eléctricos, aunque la reacción fue más severa en el caso de BYD por la magnitud de su descenso en ventas. Como podemos observar en la gráfica las unidades vendidas de la compañía han caído desde el último trimestres del 2024 y están tratando de recuperarse poco a poco.

Además, la noticia coincide con el fin de varios subsidios gubernamentales que reducían el precio final del vehículo, lo que ha enfriado aún más la demanda.

Aun así, en la sesión de hoy las acciones de BYD rebotan un 2%, aunque será necesario observar si este movimiento se consolida o si los inversores continúan penalizando al líder del sector.

Contexto sectorial: un 2026 lleno de retos para BYD

Ante la caída de la demanda doméstica, BYD ha comunicado su intención de acelerar su expansión internacional. El objetivo es ambicioso: vender 1,3 millones de vehículos fuera de China en 2026, frente a los 1,05 millones de 2025, lo que supone un crecimiento del 25%.

A pesar de las caídas recientes, es importante no interpretar este dato como el inicio de un deterioro irreversible.

La compañía sigue siendo líder global en vehículos electrificados y mantiene una posición competitiva sólida. Sin embargo, los últimos trimestres muestran una ralentización progresiva, especialmente desde el último trimestre de 2025.

La evolución de las ventas trimestrales será clave para determinar si BYD puede recuperar el ritmo de crecimiento o si la presión del mercado continuará.

Cómo comprar acciones de BYD desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a acciones de BYD Company (BYD.US), uno de los mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo y un referente del sector automotriz chino. Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.