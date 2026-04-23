🔴En DIRECTO: Plan de inversión de mayo

Conclusiones clave El mes de mayo se presenta como uno de los periodos más relevantes para los mercados

En las próximas semanas, los inversores se centrarán en las decisiones de los bancos centrales, la evolución del conflicto en Irán y la temporada de resultados empresariales

La guerra en Irán continúa generando incertidumbre, especialmente por su impacto en los precios del petróleo y la estabilidad global

El mes de mayo se presenta como uno de los periodos más relevantes para los mercados, combinando su estacionalidad históricamente volátil con un entorno marcado por la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. En las próximas semanas, la atención de los inversores se centrará en tres grandes factores: las decisiones de los bancos centrales, la evolución del conflicto en Irán y la temporada de resultados empresariales. Tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo serán clave para determinar el rumbo de la política monetaria, en un momento en el que el mercado busca señales claras sobre posibles recortes de tipos. Además, la guerra en Irán continúa generando incertidumbre, especialmente por su impacto en los precios del petróleo y la estabilidad global. En paralelo, los resultados corporativos vuelven a ser determinantes para evaluar la fortaleza de la economía. Mayo podría marcar un punto de inflexión para los mercados, poniendo a prueba la continuidad del actual impulso alcista. Pero ¿qué podemos esperar? Descubre cómo podemos preparar nuestra cartera de inversión para el mes de mayo en este seminario especial en directo con nuestro analista Manuel Pinto. No te lo pierdas. ¡Ya en directo! Recuerda que si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.