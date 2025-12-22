En directo: rally de Navidad, IA y riesgos

Conclusiones clave Los mercados cierran el año con fuerte apetito por el riesgo, apoyados en la estacionalidad positiva, el auge de la inteligencia artificial y la concentración de posiciones en renta variable, aunque con señales crecientes de sobreexposición y menor margen de error.



El entorno macro y geopolítico se vuelve más complejo, con Europa fragmentada, cambios relevantes en Japón, tensiones en materias primas y riesgos estructurales que empiezan a perfilarse de cara a 2026.

Los mercados afrontan el cierre del año en una de las quincenas históricamente más favorables, con los inversores fuertemente posicionados en renta variable y el foco puesto en saber sí se repetirá el tradicional rally de Santa Claus. Al mismo tiempo, crecen las dudas sobre la sostenibilidad del auge tecnológico y de la inteligencia artificial, en un contexto de valoraciones exigentes y bajo nivel de liquidez. En el plano macro y geopolítico, Europa muestra señales de fragmentación, con Alemania perdiendo peso relativo y divisiones internas en torno al acuerdo con Mercosur y el uso de activos rusos congelados. Todo ello se produce mientras los bancos centrales y los datos macroeconómicos siguen marcando el pulso de los mercados de cara a 2026.

