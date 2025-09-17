🔴 EN DIRECTO: sigue la reunión de la FED

Descubre en directo cómo serán los recortes de la FED y las previsiones de Jerome Powell

La Reserva Federal se prepara para recortar los tipos de interés. Tras meses de incertidumbre marcados por la debilidad del mercado laboral estadounidense y la presión inflacionaria, la FED se prepara para acometer hoy su primer recorte de tipos de 2025. Lo hará, eso sí, en un entorno complejo, afectado por las amenazas de Donald Trump contra el presidente del organismo, Jerome Powell, a quien ha instado a recortar los tipos, y por los problemas legales que rodean a una de las gobernadoras. El mercado anticipa que en esta nueva reunión de la FED se anunciará un recorte de tipos de 25 puntos, hasta el rango del 4% al 4,25%, pero ¿qué ocurrirá en los próximos meses? ¿Cuáles son las proyecciones de la FED de cara a final de año? ¿Se esperan más recortes?

