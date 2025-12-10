🔴 EN DIRECTO: última reunión de la FED

Conclusiones clave La FED celebra hoy su última reunión del año 2025

El mercado anticipa un nuevo recorte de 25 puntos básicos.

¿Terminará la FED su programa de QT?

Última reunión de la FED. La Reserva Federal de Estados Unidos se reúne hoy por última vez en este 2025, en un evento clave que podrá definir el rumbo de la Bolsa de cara a los próximos meses. El organismo presidido por Jerome Powell llega a su última reunión anual con una profuda división interna, ante un escenario complejo marcado por dos variantes: el desempleo, que ha firmado sus máximos de cuatro años, y la inflación, que todavía no ha alcanzado el objetivo del 2% marcado por la Reserva Federal. Aun así, y a pesar de que los riesgos han causado división entre los miembros de la FED, el mercado anticipa que el banco central ejecutará el que será su tercer recorte del año, hasta situar los tipos en el rango del 3,50% al 3,75%. ¿Qué ocurrirá en la última reunión de la FED? ¿Se ejecutará el recorte? ¿Y cuáles serán las proyecciones económicas del organismo? Descúbrelo en este seminario especial con nuestro analista, Manuel Pinto, en el que seguiremos en directo la nueva reunión de la FED. ¡No te lo pierdas! Ya en directo. Si accedes desde tu XTB app móvil y quieres dejarnos alguna pregunta en el seminario, haz click aquí.

