🔴En directo: ¿Última subida de Wall Street?

Conclusiones clave Los resultados empresariales

La comparecencia de Kevin Warsh

IPC de Estados Unidos

¿La última subida de Wall Street? Wall Street afronta una de las semanas más importantes del verano. La temporada de resultados comienza con los grandes bancos estadounidenses, mientras que el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, comparecerá por primera vez ante el Congreso. Además, la publicación del IPC estadounidense será clave para determinar si el mercado mantiene la expectativa de que los tipos permanezcan estables o vuelvan a subir. Todo ello llega con las bolsas estadounidenses en máximos históricos y unas valoraciones muy exigentes. Los inversores descontan un escenario prácticamente perfecto: beneficios sólidos, continuidad de las inversiones en inteligencia artificial y ausencia de deterioro económico. Sin embargo, cualquier decepción en alguno de estos frentes podría aumentar la volatilidad y poner a prueba el actual rally bursátil. En el seminario analizaremos los principales riesgos y oportunidades para los mercados, el estado real del ciclo de inversión en inteligencia artificial, la evolución de la deuda de los grandes hyperscalers y las claves macroeconómicas que marcarán la semana. ¡No te lo pierdas!



Lee más noticias en nuestra XTB App Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App Descarga la XTB App Descarga la XTB App

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.