EN DIRECTO: XTB mejora su oferta de productos

XTB mejora su oferta: encuentra el producto que se adapta a tus necesidades de inversión XTB sigue trabajando para mejorar los productos que ofrece a sus clientes. Por eso, ha incorporado un nuevo producto clave a su oferta: la tarjeta virtual eWallet, con la que los usuarios podrán viajar tanto dentro como fuera de España de la manera más económica posible, sin asumir ninguna comisión por cambio de divisas por parte de XTB. Este nuevo eWallet se añade a su tradicional oferta de instrumentos financieros, que incluye: Acciones y ETFs sin comisiones* hasta 100.000 € mensuales, a elegir entre más de 4000 activos.

: tanto si viajas dentro como fuera de España, tu dinero siempre a mano, Planes de Inversión para invertir tus ahorros de manera inteligente: en tan solo unos minutos e independientemente de cuáles sean tus objetivos y el plazo para alcanzarlos. ... ¡Y mucho más! Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Además, hemos aumentado los intereses que ofrecemos por el capital no invertido a los nuevos clientes que se abran una cuenta de inversión con nosotros. En concreto, ofrecemos un 3,5% de interés anual durante un máximo de 90 días para tu capital en cuenta no invertido. Así ¡tu dinero trabajará por ti! Tanto si inviertes en ETFs como en Derechos Fraccionados, o si prefieres no invertir ahora porque no ves una oportunidad clave en los mercados, en XTB tenemos ¡el producto que se adapta a ti! Descubre nuestras soluciones con este seminario especial en directo con nuestro analista, Manuel Pinto, en que resolveremos todas las dudas sobre nuestros productos, servicios y promociones. ¡No te lo pierdas! Ya en directo.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.