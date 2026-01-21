¿En qué punto se encuentra la cotización de Nvidia?

Nvidia es la empresa insignia de la tendencia de IA y se mantiene como la cotizada en bolsa más grande del mundo. Pese a ello y a pesar de los sólidos resultados de su socio comercial TSMC, las acciones de Nvidia cotizan casi un 20% por debajo de su máximo histórico de octubre de 2025, cuando los inversores pagaban 211$ por acción. A pesar de la valoración "más atractiva", la tendencia bajista a corto plazo sigue siendo dominante y la toma de beneficios parece estar acelerándose.

Cotización de las acciones de Nvidia

Las acciones de Nvidia comienzan a asemejarse a un patrón de cabeza y hombros, formación clásica de inversión de tendencia. Si el patrón se mantiene, es probable que la acción se deslice hacia la zona del escote, alrededor de los 168 dólares por acción, marcada por los mínimos locales de septiembre y diciembre de 2025. Esto también implicaría una prueba de la EMA de 200 días (línea roja). La proyección del patrón sugiere que Nvidia podría romper por debajo tanto de la EMA 200 como de la línea del escote, lo que podría revertir la tendencia general. En ese escenario, podría surgir un nivel de soporte clave a largo plazo alrededor de los 135 dólares por acción, reforzado por la zona de consolidación de finales de mayo y principios de junio del año pasado.

En contraste, un rebote por encima de los 186$ por acción (la EMA50) podría indicar un retorno a la tendencia alcista. Nvidia presentará sus resultados el 26 de febrero, tras el cierre de la sesión bursátil americana.