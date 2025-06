🔴 (EN VIVO) Conferencia de prensa del presidente de la Fed, Powell

La Reserva Federal de EE.鈥疷U. mantuvo las tasas sin cambios en 4.25鈥%鈥4.50鈥%. A continuaci贸n, el presidente Jerome Powell coment贸 sobre la econom铆a estadounidense y la pol铆tica monetaria. Este es el desglose: Presidente de la Fed, Powell A煤n est谩 por verse c贸mo afectar谩 el sentimiento al gasto.

El sentimiento se ha moderado, reflejando la incertidumbre sobre la pol铆tica comercial.

Las variaciones inusuales en las exportaciones netas complican la medici贸n del PIB.

La pol铆tica monetaria actual est谩 bien posicionada para responder.

Las expectativas de inflaci贸n a corto plazo han subido recientemente.

El mercado laboral sigue siendo s贸lido.

El desempleo se ha mantenido en un rango estrecho y bajo.

Se estima que la inflaci贸n PCE total ser谩 de 2.3鈥%, frente a 2.6鈥% en mayo.

Hay un conjunto amplio de indicadores coherentes con el m谩ximo empleo.

Las condiciones laborales son coherentes con el empleo m谩ximo.

Los efectos arancelarios sobre la inflaci贸n podr铆an volverse m谩s persistentes.

Evitar una inflaci贸n persistente depende, en 煤ltima instancia, de mantener bien ancladas las expectativas de inflaci贸n a largo plazo.

Los efectos de los aranceles depender谩n del nivel. Aumentos significativos probablemente afectar谩n la actividad econ贸mica y elevar谩n la inflaci贸n.

Las expectativas de inflaci贸n a corto plazo han subido. Los aranceles son un factor clave.

El objetivo es evitar que un aumento puntual de precios se convierta en un problema inflacionario sostenido.

Las proyecciones de los responsables de la Fed son objeto de incertidumbre, lo cual es inusualmente elevado.

El objetivo es evitar que un aumento puntual de precios genere un problema persistente.

En el comunicado se indic贸 que la incertidumbre sobre la econom铆a ha disminuido. Esa frase proviene del informe Beige Book.

La incertidumbre alcanz贸 su punto m谩ximo en abril y desde entonces ha disminuido.

Nos estamos adaptando en tiempo real a las estimaciones sobre los efectos de los aranceles.

Es probable que lleguemos a un punto donde los recortes de tasas sean apropiados.

La incertidumbre econ贸mica ha disminuido, aunque sigue siendo elevada.

Mientras el mercado laboral se mantenga fuerte y la inflaci贸n siga descendiendo, lo correcto es mantener las tasas.

Aprenderemos m谩s sobre los aranceles en los pr贸ximos meses.

La econom铆a parece estar creciendo a un ritmo de entre 1.5鈥% y 2.0鈥%.

Tomaremos una decisi贸n m谩s acertada si esperamos un par de meses. La Fed mantiene un tono ligeramente m谩s restrictivo de lo esperado. El sentimiento de mercado se deterior贸 tras la conferencia de Powell, debido a la preocupaci贸n por la pol铆tica comercial y su impacto en el consumo. El mercado laboral sigue siendo s贸lido, aunque las expectativas inflacionarias a corto plazo aumentaron, impulsadas por los nuevos aranceles. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Los efectos de los aranceles comienzan a manifestarse y podr铆an intensificarse en los pr贸ximos meses, presionando tanto la actividad econ贸mica como la inflaci贸n. La Fed se muestra cautelosa y esperar谩 m谩s datos antes de tomar nuevas decisiones. Se subraya que la incertidumbre en torno a las decisiones futuras sigue siendo elevada y que las proyecciones de tasas son muy conservadoras. El Nasdaq 100 pierde terreno tras la decisi贸n de la Fed y los comentarios de Powell, aunque la magnitud del descenso no es significativa.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.