En el mar de acciones en rojo que vimos ayer, solo unos pocos valores consiguieron cerrar la sesión en verde. Uno de los protagonistas fue Equinor, la principal compañía energética de Noruega.

Su subida no se explica únicamente por las noticias que llegan desde Oriente Medio y el aumento de tensión en la producción y logística de gas y petróleo en el Estrecho de Ormuz.

Al contrario, hay más factores detrás que están impulsando su revalorización y atrayendo liquidez de forma mucho más intensa que en cualquier otra energética europea en estas dos últimas sesiones. Pero ¿qué catalizadores hay exactamente detrás del movimiento?

Equinor vuelve a escena

Equinor, compañía especializada en suministrar gas y petróleo al continente europeo, ha ganado una importancia creciente desde los eventos geopolíticos entre Ucrania y Rusia, al verse beneficiada por las restricciones europeas y la tensión diplomática con Moscú.

Esta desconexión energética convirtió a la empresa en un actor crítico para la seguridad energética europea, un papel que vuelve a reforzarse ahora con el conflicto en Oriente Medio.

Además de su actividad principal en gas y petróleo offshore, Equinor también desarrolla, aunque en menor medida, proyectos de energía renovable como eólica marina y soluciones bajas en carbono.

Los recientes vientos políticos, sumados a su papel como suministrador clave de Europa (30% del gas y 20% del petróleo del continente) y su relación estratégica con países como Alemania o la República Checa, han impulsado su rendimiento bursátil.

Actualmente, Equinor acumula un 10% de subida en dos días, justo cuando la mayor parte del mercado cae. Esta divergencia subraya la relevancia global del activo. Si miramos otras temporalidades, el comportamiento sigue siendo muy sólido: un 20% en el último mes y más del 30% en lo que va de año.

A esto se suma que el volumen se multiplicó por cinco respecto a la media de 20 días y que el título marcó un máximo de 52 semanas, dejando claro el buen momentum de la compañía.

Más allá de la geopolítica: los anuncios que han encendido al valor

La subida de las acciones de Equinor no es solo consecuencia de la escalada de tensiones. Hay otros catalizadores que refuerzan su posición en el mercado.

En primer lugar, los resultados anuales de 2025 han sido positivos, con ingresos y BPA por encima de lo esperado. El último trimestre mostró un aumento en la producción de gas natural, y la compañía anunció que espera incrementar la producción un 3% anual.

En segundo lugar, Equinor ha anunciado el hallazgo de un nuevo yacimiento comercial en la licencia 057, cerca del histórico campo Snorre. Las estimaciones preliminares apuntan a:

25 a 89 millones de barriles recuperables .

Producción a través de la plataforma Snorre A .

Desarrollo conectado a infraestructura submarina existente, reduciendo costes y acelerando la puesta en marcha.

Este tipo de descubrimientos “cercanos a infraestructura” son especialmente valiosos porque permiten monetizar nuevos volúmenes con inversiones bajas.

Una estrategia quirúrgica: crecer donde importa y recortar donde pesa

Equinor está cambiando la forma en la que desarrolla nuevos yacimientos en el Mar del Norte. Su nuevo enfoque, basado en el proyecto Omega South, permite algo poco habitual en la industria: planificar y preparar campos incluso antes de que se produzca el descubrimiento.

Esto acelera enormemente los plazos, la puesta en marcha puede reducirse a 2–3 años, y permite reutilizar cimentaciones y pozos exploratorios, lo que recorta costes de forma significativa. Equinor tiene una meta ambiciosa: mantener en 2035 el mismo nivel de producción que en 2020.

Para lograrlo, calcula que el 70% de su producción futura deberá venir de nuevos pozos y desarrollos. La compañía planea perforar 250 pozos exploratorios, la mayoría cerca de infraestructura ya existente.

Noruega, un pilar energético de Europa

La noticia vuelve a subrayar el papel estratégico de Noruega. El país suministra alrededor del 20% del petróleo y el 30% del gas que consume Europa.

La caída de producción en campos antiguos obliga a acelerar la exploración y el desarrollo de nuevos yacimientos, y Equinor está liderando ese proceso.

El descubrimiento en Snorre encaja de lleno en esta estrategia de crecimiento eficiente y refuerza la estabilidad del suministro europeo en un momento de máxima tensión.

¿Qué dice el mercado? Una visión positiva para Equinor, pero con matices

En conclusión, el mercado está valorando positivamente el descubrimiento y la mejora en la producción, aunque sigue atento a la volatilidad del petróleo y a la estrategia de desinversiones.

Equinor es un actor clave en la producción de energía que consume Europa, pero su cotización sigue muy ligada al precio de las materias primas, lo que puede hacerla volátil y sensible a conflictos geopolíticos. Aun así, la compañía combina crecimiento, eficiencia y disciplina, posicionándose como una de las petroleras europeas mejor preparadas para un entorno energético incierto.

El descubrimiento llega en un momento en el que el Brent repunta, Europa busca diversificar su suministro tras la crisis del gas ruso y las petroleras del Mar del Norte priorizan proyectos de bajo coste y rápida ejecución. Todo ello refuerza la posición de Equinor como proveedor clave de energía para Europa.

Cómo comprar acciones de Equinor desde XTB

Los inversores que operan en XTB pueden acceder fácilmente a Equinor (EQNR.NO), la mayor compañía energética de Noruega y uno de los principales productores de petróleo y gas de Europa. La empresa juega un papel clave en el suministro energético del continente y combina su negocio tradicional de hidrocarburos con una creciente apuesta por energías renovables, lo que la convierte en un valor estratégico dentro del sector.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Equinor con costes muy competitivos y de forma eficiente.