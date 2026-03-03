Las acciones de Solaria Energía corrigen hoy con fuerza como reacción al contexto actual de fuerte aversión al riesgo por la guerra en Oriente Medio y tras el enfriamiento de las expectativas generadas por sus últimos resultados y acuerdos con Merlin Properties.

La sesión de ayer estuvo dominada por el aumento de la tensión en Oriente Medio, con ataques aéreos de Estados Unidos e Israel sobre Irán durante el fin de semana, lo que disparó el precio del petróleo y provocó caídas generalizadas en las bolsas europeas. El Ibex 35 vivió su peor jornada desde abril del año pasado, con un descenso del 2,62%, golpeado por el temor a un cierre prolongado del Estrecho de Ormuz y a un repunte inflacionista vía materias primas. En ese contexto de brusco aumento de la aversión al riesgo, valores que venían de un fuerte rally, como Solaria, se convirtieron en candidatos naturales a la recogida de beneficios, lo que explica en parte el giro a la baja ya visible ayer.

¿Por qué las acciones de Solaria caen hoy?

Tras presentar resultados de 2025 y anunciar la ampliación de su alianza con Merlin Properties para proyectos ligados a centros de datos, Solaria encadenó cinco sesiones consecutivas al alza y llegó a subir hasta un 14% el viernes 27 de febrero, tocando 22,55 euros, máximos desde 2022. Ese movimiento devolvió al valor a la zona de sus máximos históricos (24,31 euros) y consolidó un fuerte rally que venía gestándose desde mínimos de abril del año pasado, con revalorizaciones acumuladas superiores al 200%. Ayer lunes, sin embargo, la acción ya mostró signos de agotamiento de corto plazo, cayendo en torno a un 4% hasta 21,18 euros en una sesión claramente bajista para la renta variable europea.

La presión vendedora sobre Solaria se ha intensificado debido a un entorno de mercado todavía muy negativo, con el Ibex 35 abriendo de nuevo a la baja y las bolsas europeas prolongando los descensos por encima del punto porcentual, todavía muy condicionadas por la guerra en Oriente Medio y el encarecimiento del crudo.

En paralelo, Solaria ya ha entrado en una fase de fin del efecto sorpresa de los resultados: el fuerte impulso de los últimos días se apoyó en un EBITDA récord de 266,1 millones de euros (+32%) y un beneficio neto de 137,4 millones (+55%), así como en el anuncio de un segundo centro de datos con Merlin de 213 MW y PPAs híbridos a muy largo plazo; una vez descontadas estas buenas noticias en precio, el flujo comprador se ha moderado.

Valores como Solaria podrían enfrentarse a potenciales caídas adicionales cercanas al 20% si se generaliza una fase de corrección en el mercado español, lo que sustenta la prudencia entre institucionales tras un tramo muy alcista.

Perspectiva fundamental: historia intacta, pero más exigente

Los inversores de largo plazo de Solaria se apoyan en un fuerte crecimiento de capacidad (3,1 GW operativos y 1,3 GW en construcción en 2025), la firma de PPAs híbridos a 40 años y su exposición al boom de centros de datos, que podría generar hasta 3.000 millones de euros de ingresos y más de 1.000 millones de caja libre en el horizonte del contrato, reduciendo la volatilidad futura de resultados. Estas cifras, junto con la mejora de rating por parte de casas como UBS (precio objetivo elevado a 25 euros), explican por qué el valor ha sido uno de los grandes ganadores de los últimos meses. Sin embargo, ese mismo éxito ha elevado las expectativas y las valoraciones, dejando menos margen de error y haciendo que cualquier episodio de estrés de mercado, como el actual, se traduzca en correcciones más bruscas.

Cotización de las acciones de Solaria

Las caídas de hoy en las acciones de Solaria, que en estos momentos retroceden un 6,8%, combinan un componente claro de corrección técnica tras un rally muy intenso y otro de aversión al riesgo global derivada de la escalada bélica en Oriente Medio y del repunte del petróleo, que castigan especialmente a los valores más volátiles y de crecimiento. El movimiento responde más a un reequilibrio de posiciones tras la fuerte revalorización reciente y al deterioro del sentimiento de mercado que a un cambio de fondo en sus fundamentales.

