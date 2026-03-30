La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en su quinta semana, y los mercados empiezan a reflejar el desgaste. El S&P 500 acumula cinco semanas consecutivas de caídas, su peor racha en meses, con un descenso cercano al 9% desde los máximos de enero.

A diferencia de otros episodios de volatilidad, esta vez el detonante es claro: el fuerte repunte del petróleo ha deteriorado la confianza de los inversores, en un momento en el que ya existían dudas sobre el impacto económico del auge de la inteligencia artificial y su elevado coste en capital.

¿Oportunidad o trampa de mercado?

Sin embargo, no todo el mercado comparte el pesimismo. El inversor y gestor de fondos Bill Ackman ha lanzado un mensaje contundente: “Ignoren a los bajistas”. Según el fundador de Pershing Square Capital Management, algunas de las mejores compañías del mundo están cotizando a precios “extremadamente atractivos”.

Su tesis es clara: el mercado está sobrerreaccionando a un conflicto que, en su opinión, podría resolverse de forma favorable, generando incluso un “dividendo de paz”.

Esta visión no es aislada. Desde el lado más técnico, estrategas como Michael Darda, de Roth Capital Partners, apuntan a una desconexión interesante: mientras las estimaciones de beneficios del sector tecnológico han crecido con fuerza, sus valoraciones han caído significativamente.

El resultado es que el sector cotiza ahora con múltiplos cercanos a mínimos recientes, en niveles similares a anteriores correcciones, pero con expectativas de beneficios mucho más sólidas.

Además, el consenso sigue siendo constructivo. Analistas de Goldman Sachs estiman un crecimiento del 12% en beneficios por acción del índice, con el sector tecnológico aportando gran parte de ese avance.

A esto se suma otro factor clave: el sentimiento. Los indicadores muestran niveles de posicionamiento muy defensivos, históricamente asociados a oportunidades de entrada atractivas.

La gran incógnita sigue siendo el petróleo. Si el conflicto se prolonga y los precios energéticos continúan al alza, el impacto en márgenes y crecimiento podría cambiar el escenario.Pero si la tensión se modera, el mercado podría encontrarse ante un punto de inflexión.

En definitiva, la pregunta no es solo si el mercado está cayendo, sino si lo está haciendo más de lo que justifican los fundamentales. Y para algunos de los nombres más relevantes de Wall Street, la respuesta empieza a inclinarse hacia una oportunidad.