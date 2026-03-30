Entramos ya en la quinta semana de guerra en Oriente Medio y, en contra de lo que se descontaba al inicio, no hay señales reales de que el conflicto vaya a tener un final a muy corto plazo.

Las consecuencias son evidentes: un precio del petróleo por encima de los cien dólares, una subida generalizada de los rendimientos de los bonos, especialmente los de corto plazo ante el temor a un repunte de la inflación, y caídas en los principales índices americanos y europeos.

Estas caídas se intensificaron durante la semana pasada, y una cifra en concreto llamó la atención de los analistas. El S&P 500 acumula cinco semanas consecutivas de descensos, algo que no ocurría desde 2022.

Esto ha reabierto una pregunta clave entre todo tipo de inversores: ¿es una oportunidad de compra o debemos prepararnos para más caídas?

El S&P 500 encadena su peor racha desde 2022

El principal índice americano, el S&P 500, ha registrado descensos significativos, con prácticamente todos los sectores en rojo. Lo que más ha inquietado a los analistas es precisamente la racha de cinco semanas consecutivas cayendo.

Esto refleja una situación de inestabilidad continuada, donde los inversores han visto cómo las ventas se intensificaban en los últimos días, dejando al S&P 500 con una caída superior al 2% en la última semana bursátil.

La última vez que se vivió algo similar fue en abril de 2022, durante el anterior shock energético, cuando el índice encadenó siete semanas consecutivas de caídas. Ese precedente sugiere que, en un entorno comparable y con menor presión sobre el tránsito del petróleo, las correcciones fueron incluso más profundas y prolongadas.

En este escenario, el único sector que se mantiene en verde desde el inicio del conflicto es el energético. Compañías con alta exposición al crudo, como Exxon o Chevron, han logrado revalorizarse más de un 10% desde el estallido de la guerra. El resto de sectores ha sufrido descensos, aunque los más defensivos han sido utilities y financiero, amortiguando mejor el golpe, con caídas del 3% y el 6% respectivamente.

Un ETF del S&P 500 muestra la magnitud de la corrección

Si tomamos como referencia uno de los ETF del S&P 500 disponibles en XTB, como es el VUAA.DE, observamos que acumula una caída superior al 7% desde máximos y cercana al 5% desde inicios de año.

Con este retroceso, el índice se aproxima al nivel de corrección del 10%, que históricamente se ha interpretado como un “descanso” dentro de una tendencia alcista antes de retomar las subidas.

La gran incógnita es si esta caída se quedará en niveles del –10% o –15%, o si continuará hasta confirmar un bear market, algo que ocurre cuando el descenso supera el 20%. Que lleguemos o no a ese punto dependerá de dos variables que los inversores vigilan con especial atención.

Las dos variables que decidirán el rumbo del S&P 500

La primera es la duración e intensidad del conflicto en Oriente Medio y su impacto sobre la economía global. El petróleo ha experimentado fuertes subidas debido al cierre parcial del Estrecho de Ormuz. Con una oferta reducida y una demanda estable, el precio sube automáticamente. Esto es muy negativo para la economía, ya que un repunte prolongado del crudo se traslada al precio de prácticamente todos los bienes y servicios. Un conflicto que mantenga el petróleo por encima de los 100 dólares durante un periodo prolongado frenaría el crecimiento económico y presionaría al alza la inflación.

La segunda variable es la política monetaria de la Reserva Federal, directamente condicionada por la inflación. Antes de la guerra se esperaban recortes de tipos, pero ahora el mercado teme que, si la inflación repunta y se mantiene elevada, la Fed se vea obligada a subirlos. Históricamente, los ciclos de subidas de tipos no han favorecido el desempeño de las bolsas.

Por lo tanto, para determinar si la tendencia volverá al alza o si continuará la corrección, será clave identificar si este conflicto es una disrupción temporal o si supone un cambio estructural que requerirá un periodo más largo de ajuste económico.

¿Cuánto más podría caer el mercado si la situación empeora?

Aunque los escenarios pasados no garantizan que se repitan en el presente, sí ofrecen una referencia útil. En los últimos cinco años, este ETF ha vivido dos grandes caídas: la del COVID, con un desplome del 33%, y la de inicios del año pasado, cuando los anuncios de aranceles provocaron una caída del 23%.

Con estos precedentes, el S&P 500 podría seguir cayendo dentro de un rango de corrección, salvo que se anuncien noticias muy optimistas sobre el fin de la guerra que normalicen el precio del crudo y reduzcan la presión sobre la política monetaria.

Es importante recordar que ningún inversor puede predecir con exactitud dónde estará el punto de giro del mercado. Por eso es difícil determinar cuál es el mejor momento para comprar. Cada inversor debe decidir si prefiere entrar gradualmente aprovechando las caídas o esperar a que se confirme una recuperación más clara del ETF.

Un retroceso que obliga a mirar el S&P 500 con más perspectiva

La reciente corrección del S&P 500 ha devuelto al índice a niveles que no se veían desde hace meses, generando un escenario que, más que respuestas inmediatas, exige una reflexión.

Aunque es imposible anticipar cuándo se estabilizará el mercado o si esta corrección será el inicio de un tramo más amplio, lo cierto es que históricamente los retrocesos del S&P 500 han coincidido con puntos de entrada más favorables para quienes mantienen una estrategia disciplinada. En ese contexto, enfoques como la inversión periódica o la acumulación gradual han demostrado ser útiles para suavizar la volatilidad y capturar las recuperaciones posteriores sin necesidad de acertar en el momento exacto del mercado.

Cómo invertir en el S&P 500 desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al ETF Vanguard S&P 500 UCITS (VUAA.UK), uno de los fondos cotizados más populares del mundo para obtener exposición diversificada al mercado estadounidense. Este ETF replica el comportamiento del índice S&P 500, que agrupa a las 500 mayores compañías de Estados Unidos, y se ha convertido en una referencia para inversores que buscan una estrategia sencilla, diversificada y de largo plazo.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.