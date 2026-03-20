Culebrón en el sector de la IA. Después de que el año pasado ya se hicieran acusaciones sobre posibles ventas ilegales de chips a China por parte de empresa estadounidenses, hoy hemos amanecido con la noticia de que se han detenido a dos personas relacionadas con Super Micro (una de ellas uno de los cofundadores). Esto está causando un desplome del 20% en las acciones de Super Micro. ¿Qué está pasando y cómo puede afectar al mercado de la IA?

Super Micro en el punto de mira: dos personas detenidas y un fugitivo

Las acciones de Super Micro se desploman un 20% después de conocerse que las autoridades estadounidenses hayan detenido a 2 personas (una de ellas cofundador) relacionadas con la empresa y que un tercero está en estado de fugitivo. En concreto, se les acusa de vender ilegalmente chips a China por valor de unos 2.500 millones de dólares a comienzos del 2024.

Estados Unidos tiene una estricta política de venta de chips a China y se exige que sean de generaciones anteriores. Es por eso que la propia Nvidia actualmente solo puede vender a China (y con bastantes controles) sus chips H200, que son más antiguos que los Blackwell o Rubin (próxima generación). El objetivo es que un adversario político como China no adelante a Estados Unidos en algo tan importante como la inteligencia artificial.

Pero que haya restricciones no significa que no haya personas que traten de saltárselos. Ya con la irrupción de DeepSeek se habló de que podrían haberse usado chips en teoría no permitidos para la venta a China, pero ahora las acusaciones son más fuertes.

Las tres personas involucradas en el caso Super Micro

Hay tres personas acusadas en este caso y una de ellas es muy importante. En concreto, Yih-Shyan “Wally” Liaw, cofundador y Vicepresidente sénior de Desarrollo de Negocios, es la persona más destacada en la acusación e involucra directamente a la compañía. Además, también están incluidos un gerente de ventas de Taiwán y un contratista. El contratista y Liaw han sido detenidos, mientras que el gerente de ventas aún no está localizado.

¿Cómo vendían chips a China?

Presuntamente, se estaban vendiendo servidores de la compañía que contenían chips de Nvidia que están sujetos a las restricciones de exportación de Estados Unidos. En concreto, se les acusa de vender estos productos a empresas del sudeste asiático pero con conocimiento de que el destino final sería China. Es decir, se hacía a través de terceros para ocultar el rastro a la administración americana, Esta práctica es la misma que se dijo que se había usado para que DeepSeek tuviera acceso a chips de última generación, aunque estas acusaciones finalmente se diluyeron.

Aunque Super Micro se considere como una de las beneficiadas por el auge de la IA, la realidad podría ser distinta. Aunque los ingresos en los últimos 6 meses del 2025 (su última publicación) crecieron en un 50% interanual, su margen bruto (resultado de las ventas menos lo que le cuesta producir su producto) fue de tan solo el 7,15%. Este margen es típico de compañías que operan con materias primas, negocios muy competitivos o productos con muy poca diferenciación, pero no debería ser la norma para una empresa que en teoría vende un producto tecnológico de última generación. Esto refleja el poder de negociación que tiene Nvidia y la posición real de Super Micro en la cadena de valor. De hecho, la compañía generó flujos de caja negativos.

¿Cómo afecta a Nvidia?

El papel de Nvidia es complicado. Que los chips de Nvidia estén en los productos de Super Micro no significa que la propia Nvidia tuviera constancia de que se estuviera vendiendo a China (presuntamente) y por tanto que sea cómplice. Sin embargo, Super Micro es una de esas empresas que ha estado ligada a Nvidia desde que el boom de la IA comenzó, por lo que no sería de extrañar que el mercado tuviera ciertas dudas e incluso la investigación pueda llevar a alguien de Nvidia a declarar. Recordemos que Nvidia no incluyó en su pronóstico de ingresos las ventas de chips a China por la incertidumbre que rodea a estas operaciones.

De momento, las acciones de Nvidia apenas se mueven en el pre-mercado, pero los inversores deben estar atentos a este tipo de sucesos porque la administración americana será muy dura con las ventas de chips a China. Si se demuestra algún tipo de conocimiento por parte de Nvidia de esas supuestas ventas ilegales tanto las acciones de Nvidia como el sector de los semiconductores puede tambalearse, con importantes repercusiones en el mercado. En nuestra opinión, la tesis de Nvidia no solo tiene el riesgo de que no cumpla con el crecimiento esperado, sino también cierto riesgo legal y regulatorio.

Aunque los ingresos de Nvidia fuera de Estados Unidos se están reduciendo, todavía son relevantes y generan la incertidumbre de donde acaban finalmente sus chips.