Escribano Mechanical & Engineering, la empresa perteneciente a Ángel Escribano, presidente de Indra, y su hermano Javier, ajustará su participación en la compañía de defensa tras la posible fusión para quedarse con alrededor del 25% de la cotizada y mantenerse por debajo del porcentaje del 28% que mantiene la SEPI y que, previsiblemente, se verá diluido tras la operación. De este modo, la compañía cumpliría con las exigencias de la SEPI, que ha aprobado la fusión entre EM&E e Indra con el requisito de que Escribano no la sobrepase en participación, a fin de mantenerse como accionista mayoritario. En estos momentos, las acciones de Indra retroceden más de un 1%, acusadas por la incertidumbre que rodea a esta operación.

La SEPI se mantendrá como accionista mayoritario de Indra

La valoración de EM&E sobre el resultado final de la fusión de Indra se estima en un rango de entre 1.000 y 1.500 millones de euros. Los Escribano han manifestado su compromiso de desprenderse de acciones si fuera necesario para ajustarse a un porcentaje inferior al 28% que impida superar a la Sepi como primer accionista tras la fusión, garantizando el equilibrio de poder en Indra y respetando los intereses del Estado.

Para valorar a EM&E y articular el proceso de fusión, Indra e Escribano han contratado asesores financieros. Esta operación se instrumentará mayoritariamente mediante intercambio de acciones y se ha constituido un comité de independientes en el consejo de Indra para gestionar posibles conflictos de interés y garantizar la transparencia del proceso. El acuerdo cuenta con el respaldo de los mayores accionistas actuales, incluyendo SEPI, Amber Capital y los propios Escribano, aunque cuenta con la oposición de varios consejeros independientes.

Papel de la SEPI en Indra

La SEPI es el brazo con el que el Estado asegura la dirección estratégica de Indra, especialmente en defensa, tecnología, transporte, energía y otros proyectos de interés nacional. Su posición se consolidó mediante la compra de acciones autorizada por el Gobierno, con el objetivo de reforzar la influencia estatal ante retos clave como el FCAS (Future Combat Air System).

La SEPI no solo es accionista, sino que sirve para dar soporte institucional, estabilidad y seguridad a la compañía frente a operaciones corporativas relevantes y socios internacionales. Se ha facilitado una relación preferente para contratos públicos y para proyectos estratégicos que involucran a otros grupos industriales estatales como Navantia, Correos o Tragsa. Indra, por su liderazgo en sistemas electrónicos y de software, está considerada una empresa prioritaria a nivel europeo.

Las acciones de Indra caen un 1,43% intradía. No obstante, en el conjunto del año se posiciona como la empresa más alcista del Ibex 35, con una revalorización del 89%.

