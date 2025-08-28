Las acciones de Indra sufren el conflicto Francia-Alemania

Las acciones de Indra (IDR.ES) son las más bajistas de la sesión de hoy debido a las tensiones que han surgido los últimos días entre Francia y Alemania por el proyecto de los nuevos aviones de combate que están desarrollando ambos países con España de por medio. Indra, por su parte, se encuentra involucrada con apenas voz en la situación.

Fuente: Indra

Problemas en el desarrollo del nuevo avión de combate

Francia, Alemania y en menor medida España, están involucradas en el desarrollo de nuevos aviones de combate que sustituyan los actuales en un esfuerzo por poner a los países europeos al nivel de otras potencias mundiales en el ámbito militar. Sin embargo, están surgiendo problemas en la coordinación franco-alemana. Francia pretende liderar el proyecto y quiere copar el 80% de su desarrollo, lo que ha provocado malestar en Alemania y está retrasando la entrada en la siguiente fase.

Este proyecto tiene un coste estimado superior a los 100.000 millones de euros, por lo que todos los involucrados quieren sacar el máximo rédito posible. En un principio se preveía que a finales de agosto se pusiera fin a esta disputa, pero fuentes francesas hablan de finales de año.

Entre tanto, España, con Indra como protagonista, también está envuelta en este proyecto, pero con un rol más secundario y una inversión presupuestada de unos 2.500 millones de euros. Indra se encargará de algunos sistemas de sensores e informáticos, pero estos problemas apuntan a que todo el proyecto se retrasará y su evolución será mucho más lenta de lo que en un inicio se esperaba.

Indra necesita las inversiones

Las acciones de Indra han doblado su valor este año, por lo que las expectativas para las compañías son altas. Esto implica que cualquier retraso en proyectos o inversiones que finalmente no se realizan podría provocar que no cumpliera con las expectativas y su cotización corrija con fuerza. De hecho, que las inversiones prometidas por España y Europa finalmente no se cumplan es uno de los riesgos que amenazan al valor español, porque ya lo hemos visto con otros macroproyectos de la UE. Una cosa es presupuestar macro-proyectos en papel y otra es realizar las inversiones en el mundo real.

Las acciones de Indra retroceden un 1,87% en la sesión de hoy del Ibex 35. En el acumulado del año, no obstante, suben un 95%.

Fuente: Plataforma de XTB

