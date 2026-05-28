Conclusiones clave Las acciones de Ferrari rebotan tras las fuertes caídas registradas ayer

El analista de Barclays Henning Cosman calificó la venta masiva de Ferrari como excesiva

El banco mantiene su recomendación “Overweight” y un precio objetivo de 355 euros para la firma

Las acciones de Ferrari (RACE.IT) rebotan hoy alrededor de un 4%, después de caer más de 8% el miércoles tras el lanzamiento del primer modelo 100% eléctrico de la marca: el Luce. El analista de Barclays Henning Cosman calificó la venta masiva como excesiva. El banco mantiene su recomendación “Overweight” y un precio objetivo de 355 euros. Según Barclays, el Luce representará aproximadamente el 3,5% del volumen de ventas y es uno de los 20 modelos que Ferrari planea lanzar entre 2026 y 2030. ¿Cómo es el Ferrari Luce? El modelo, diseñado junto a LoveFrom, la firma fundada por el exjefe de diseño de Apple, Jony Ive, ha recibido críticas generalizadas por alejarse de la estética clásica de Ferrari. El Ferrari Luce es un eléctrico de cuatro puertas y cinco plazas, con más de 1.000 CV, una aceleración de 0–100 km/h en 2,5 s y un precio desde 550.000 euros. Las primeras entregas están previstas para el 4T de 2026. El CEO de Ferrari, Benedetto Vigna, ha rechazado las críticas sobre el diseño. Fuente: xStation

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