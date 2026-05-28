No es ninguna novedad que el software continúa presionado por el avance de la inteligencia artificial, especialmente en un momento de momentum inversor débil. Dentro del sector vemos dos caras de la misma moneda, dependiendo de cómo se estén adaptando las compañías a la nueva disrupción tecnológica.

Por un lado están empresas como Snowflake, que gracias a una adaptación rápida están demostrando al mercado que la IA puede ser un catalizador alcista para su producto, permitiéndoles cobrar más por mejores servicios y acelerar su crecimiento. En el lado opuesto se encuentran compañías que no han sabido adaptarse con suficiente rapidez o cuyo producto no puede aprovechar la situación, y es ahí donde el mercado está situando ahora a Salesforce.

Conviene recordar que para las compañías de software la IA no se limita a mejorar eficiencia o reducir costes. Aunque esto puede ocurrir, su modelo SaaS hace que el objetivo principal sea desarrollar nuevos productos basados en IA para integrarlos en sus servicios y cobrar más a sus clientes.

En otras palabras, buscan un modelo donde las empresas consuman tokens o capacidad de cómputo adicional por funciones de IA, generando ingresos incrementales sobre el producto base.

Hoy este contraste se ha visto claramente entre Salesforce y Snowflake, donde una sube un 30% y la otra cae un 1% en el premarket. Pero ¿qué ha provocado exactamente este pesimismo en Salesforce?

Salesforce decepciona al mercado: previsiones flojas y dudas sobre su ritmo en IA

Salesforce volvió a situarse en el centro de la atención del mercado tras presentar unas previsiones que no alcanzaron las expectativas de los analistas, reavivando el temor a un posible estancamiento en plena era de la inteligencia artificial.

La compañía anticipa 11.300 millones de dólares en ingresos para el segundo trimestre fiscal, ligeramente por debajo de los 11.400 millones que esperaba el consenso. A esto se sumó un dato especialmente sensible: los compromisos de ingresos futuros (RPO) se situaron en 67.900 millones, también por debajo de lo previsto.

La reacción fue inmediata. Las acciones cayeron alrededor del 2% en after-hours, prolongando una corrección que ya acumula un 33% en 2026, en línea con la presión que también sufren otras grandes firmas de software como ServiceNow o Adobe.

El mercado teme que Salesforce no esté avanzando al ritmo necesario para capitalizar el auge de la inteligencia artificial, un desafío que se ha convertido en el principal termómetro para valorar a las grandes tecnológicas.

Agentforce no convence del todo: la gran apuesta de Salesforce genera dudas

Buena parte de las dudas se concentran en Agentforce, la herramienta de automatización basada en IA que Salesforce ha presentado como su gran apuesta estratégica. Aunque la compañía insiste en su potencial, algunos analistas consideran que el producto no está cumpliendo las expectativas generadas por su propio marketing.

Aun así, la compañía defendió que su negocio de IA está creciendo con fuerza. Agentforce generará 1.200 millones de dólares anuales, frente a los 800 millones estimados en febrero, y el uso de modelos de IA dentro de la plataforma se duplicó en el trimestre. Según el vicepresidente ejecutivo Mike Spencer, los clientes muestran “una mayor comodidad y adopción” de estas herramientas.

Salesforce avanza, pero no al ritmo que exige el mercado

Salesforce se encuentra en un momento decisivo. Aunque sus cifras operativas siguen siendo sólidas y su negocio de IA avanza, la compañía necesita demostrar que puede transformar su modelo y capturar el valor que los inversores esperan en un entorno dominado por la inteligencia artificial. Por ahora, la sensación predominante es que la empresa avanza, pero no lo suficientemente rápido como para disipar los temores de estancamiento.

¿Cómo invertir en Salesforce desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder a Salesforce (CRM.US), una de las compañías de software empresarial más influyentes del mundo y líder en soluciones de gestión de clientes, automatización comercial y herramientas basadas en inteligencia artificial. Su ecosistema cloud, impulsado por plataformas como Agentforce y Einstein, la convierte en un referente para quienes buscan exposición al crecimiento del software corporativo y la adopción de IA en grandes empresas.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite operar con Salesforce sin costes adicionales en los tramos iniciales de inversión.