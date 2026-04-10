El sistema del petrodólar, uno de los pilares del orden financiero internacional durante más de cinco décadas, vuelve a situarse en el centro del debate tras la escalada del conflicto en Oriente Medio. La combinación de tensiones geopolíticas, disrupciones en el mercado energético y cambios en los equilibrios globales está poniendo a prueba un modelo que durante años ha garantizado la hegemonía del dólar.

¿Qué ocurre con el petrodólar?

Desde su origen en 1974, cuando Estados Unidos y Arabia Saudí sellaron un acuerdo estratégico para denominar el comercio de petróleo en dólares, el petrodólar ha permitido a la economía estadounidense beneficiarse de una demanda estructural de su divisa. Sin embargo, el actual contexto introduce nuevas fricciones.

Por un lado, el encarecimiento del crudo y la fortaleza del dólar están obligando a numerosos países importadores a vender activos en dólares —especialmente deuda estadounidense— para financiar sus compras energéticas. Por otro, las dificultades de los productores del Golfo para exportar con normalidad, debido a las tensiones en el estrecho de Ormuz, están reduciendo el flujo de petrodólares que tradicionalmente se reinvertían en Estados Unidos.

A este escenario se suma un factor estructural: el creciente protagonismo de China como principal comprador de petróleo y su impulso al uso del yuan en el comercio internacional. Aunque el dólar mantiene su posición dominante, cada vez son más visibles las señales de diversificación en el sistema monetario global.

En conjunto, estos elementos no apuntan a un colapso inmediato del petrodólar, pero sí sugieren el inicio de una transición hacia un modelo más fragmentado, donde la primacía del dólar podría verse progresivamente cuestionada.