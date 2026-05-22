ESTA es la empresa que podría hacerle frente a NVIDIA

En los comienzos de la inteligencia artificial avanzada, las GPUs asumieron un rol totalmente protagonista en el desarrollo de los modelos, desplazando a las CPUs a un plano secundario. Esto provocó que la atención de los inversores y del mercado tecnológico se concentrara de forma masiva en Nvidia, el principal desarrollador de este tipo de tarjetas gráficas. Sin embargo, la nueva fase en la que entra la inteligencia artificial vuelve a requerir la intervención de las CPUs, abriendo una oportunidad clave para una empresa: AMD.

El regreso de las CPUs y la evolución hacia la IA agéntica

La inteligencia artificial generativa básica (como los primeros sistemas de chat) funcionaba mediante un ciclo directo: el usuario introducía un comando de texto (prompt), la GPU ejecutaba el procesamiento matemático de la matriz y se generaba una respuesta. Por el contrario, la IA agéntica opera con una estructura completamente distinta, destacando por ser un conjunto de sistemas autónomos con capacidad para planificar, razonar, ejecutar tareas complejas de varios pasos y utilizar herramientas de software externas. Para coordinar y dirigir todo este flujo de trabajo es indispensable una CPU, lo que ha vuelto a colocar los focos sobre los desarrollos de AMD.

Hoja de ruta tecnológica y panorama competitivo

Para competir en este nuevo escenario, AMD dispone de una estrategia técnica bien definida a través de arquitecturas específicas. Destacan entre ellas AMD Turin, basada en procesos de fabricación de 3 y 4 nanómetros, y Venice, que da el salto a un nodo de 2 nanómetros. Ambas tecnologías resultan fundamentales para el despliegue de la IA agéntica, ya que optimizan tanto la gestión de la memoria como el control de los flujos de trabajo paralelos.

En cuanto al entorno competitivo, otros rivales tradicionales como Intel muestran mayores complicaciones a la hora de introducir innovaciones en el mercado. Por su parte, aunque Nvidia está consiguiendo fortalecer su posición dentro del sector de las CPUs orientadas a la inteligencia artificial, AMD ha logrado consolidar un espacio de gran relevancia en este segmento.

El crecimiento es real

El principal punto de cautela que presenta AMD de cara a la inversión es que sus acciones cotizan actualmente a múltiplos de valoración sumamente elevados, lo que incrementa el nivel de riesgo. A pesar de esto, el avance tecnológico actual es de tal magnitud que tiene el potencial de transformarse en ingresos millonarios.

Los resultados financieros de la empresa respaldan esta tendencia: durante el primer trimestre de este año, la facturación de AMD experimentó un crecimiento interanual de casi el 38%, el beneficio neto prácticamente se duplicó en comparación con el mismo periodo del año anterior y el flujo de caja libre se multiplicó por 3,5 veces. Estas cifras demuestran que las altas valoraciones de la compañía no responden únicamente a expectativas de un éxito futuro que no ha comenzado, sino que la expansión y el crecimiento de sus métricas financieras ya son una realidad tangible.

Las acciones de AMD suben un 100% en lo que va de 2026.

¿Cómo comprar acciones de AMD?

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