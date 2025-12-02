▶️¿Está la Inteligencia Artificial creando una nueva burbuja financiera? La historia tiene la respuesta

El rápido crecimiento de la inteligencia artificial está generando preguntas sobre si la historia podría estar repitiéndose una vez más.

Las grandes burbujas económicas, desde los tulipanes del siglo XVII hasta el auge cripto reciente, muestran patrones psicológicos y financieros que se repiten con sorprendente regularidad.

Durante los últimos cuatro siglos, la economía mundial ha sido testigo de algunos de los episodios especulativos más llamativos de la historia: desde la famosa tulipomanía de 1637 en los Países Bajos, pasando por el crash de 1929 o la burbuja inmobiliaria de 2008, hasta llegar a fenómenos más recientes como la explosión del mercado cripto y la fiebre por los NFTs. Aunque cada caso ocurrió en contextos completamente distintos, todos comparten patrones psicológicos y financieros que se han repetido generación tras generación.

Hoy, en plena revolución tecnológica impulsada por la inteligencia artificial, muchos analistas advierten que podrían estar formándose dinámicas similares. La rapidez con la que crecen algunas valoraciones empresariales, el interés masivo por nuevas herramientas y la narrativa de transformación total recuerdan a momentos históricos en los que la innovación real convivió con expectativas exageradas. La historia económica sugiere que el riesgo no reside en la tecnología en sí, sino en la capacidad del mercado para sobredimensionarla.

Comprender cómo surgieron y colapsaron las grandes burbujas del pasado no solo ayuda a interpretar el presente, sino que ofrece claves para anticipar comportamientos futuros. Al final, las burbujas no son fenómenos aislados: son espejos que reflejan las mismas debilidades, ilusiones y esperanzas que acompañan a los mercados desde hace siglos.

