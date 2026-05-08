¿Está Wall Street subiendo demasiado rápido antes del dato clave?

- El Nasdaq 100 avanza con fuerza
- El CAPEX de los hyperscalers sube un 25%, reforzando la demanda estructural para IA y semiconductores
- Las revisiones de BPA del S&P 500 registran su mayor mejora en años
- Alphabet, Amazon y Meta explican el 71% del salto en beneficios
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- Alphabet, Amazon y Meta explican el 71% del salto en beneficios
Los futuros de los índices estadounidenses cotizan al alza hoy antes de la publicación del NFP a las 14:30, con el Nasdaq 100 subiendo más del 0,8% y acercándose al nivel de 29.000, mientras que el S&P 500 gana un 0,6%. El rally continúa respaldado por una temporada de resultados récord en EE. UU., con un crecimiento generalizado de beneficios e ingresos en el S&P 500, márgenes netos en máximos de 15 años (13,5%), y un optimismo impulsado por la IA que sigue apoyando el sentimiento del mercado.
El crecimiento estimado del BPA para el S&P 500 apunta a una fuerte aceleración interanual en comparación con un ya sólido 2025. En tecnología, el crecimiento de beneficios se espera en 46% interanual, frente al casi 28% del año pasado, mientras que los sectores de energía y materiales también registrarían avances sustanciales. Según datos de Charles Schwab y LSEG, las empresas de casi todos los sectores —excepto salud, finanzas e industriales— deberían superar ampliamente el ritmo de crecimiento del BPA del año pasado.
Gráfica de los futuros del Nasdaq 100
Fuente: xStation5
El CAPEX de los gigantes tecnológicos sigue aumentando
Según BlackRock Investment Research, el CAPEX proyectado de los hyperscalers de IA ha aumentado un 25% respecto a octubre del año pasado. Esto es positivo para las empresas de semiconductores y de infraestructura de IA, ya que implica una expansión adicional del mercado y tendencias favorables tanto para ingresos como para beneficios. Por otro lado, cualquier desaceleración económica significativa podría tener un impacto negativo abrupto en las valoraciones y el sentimiento.
Fuente: BlackRock
Las previsiones suben mientras el Big Tech sigue dominando
Los analistas elevaron las previsiones de BPA del Q2 2026 para las empresas del S&P 500 en 2,1% durante abril, a pesar de que normalmente las expectativas se revisan a la baja al inicio de un trimestre. En los últimos 20 años, la revisión media del BPA en el primer mes del trimestre ha sido de –1,9%. El aumento actual es la mayor revisión al alza desde el Q2 2021, cuando las previsiones subieron un 3,5% tras la recuperación pospandemia.
El sector energético registró la mayor mejora en expectativas de beneficios, con un aumento del 45,1%. Al mismo tiempo, cinco de los once sectores vieron deteriorarse sus previsiones, con industriales como el área más débil, con una caída cercana al 3%. Los analistas también elevaron las previsiones de beneficios anuales del S&P 500 en 3,4% durante abril.
Fuente: FactSet
El Big Tech dispara el crecimiento de beneficios del S&P 500
Tras los resultados del Big Tech, la tasa combinada de crecimiento de beneficios del S&P 500 en el Q1 2026 se disparó hasta 27,1%, desde el 15% de la semana anterior, marcando el mejor resultado desde finales de 2021.
Los sectores con mayor crecimiento de beneficios fueron:
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Servicios de Comunicación: +53,2%
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Tecnología: +50,0%
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Consumo Discrecional: +39,0%
Impulsados principalmente por las megacaps.
Solo Alphabet, Amazon y Meta representaron el 71% de todo el aumento del crecimiento de beneficios del S&P 500 durante la última semana de la temporada de resultados. Alphabet sorprendió con un crecimiento del BPA más del 90% por encima de las expectativas, mientras que Meta y Amazon superaron el consenso en 56% y 70%, respectivamente.
El crecimiento proyectado de beneficios para los Magnificent 7 ha subido ahora al 61%, frente al 22,4% esperado a finales de marzo, lo que subraya la escala de la dominancia megacap en el ciclo actual. Sin embargo, cabe señalar que los resultados de Alphabet, Amazon y Meta también estuvieron apoyados por ganancias contables puntuales.
Fuente: FactSet
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