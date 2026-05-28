La amenaza de estanflación disminuye: Wall Street respira

Los datos de PCE de abril sorprendieron ligeramente al alza, con una inflación mensual del 0,4% MoM, por debajo del 0,5% esperado por el mercado. La lectura sugiere una moderación de las presiones de precios respecto a marzo, cuando el PCE repuntó un 0,7% MoM. En términos interanuales, la inflación PCE general se mantuvo en 3,8% YoY, en línea con las previsiones.
El Core PCE ofrece una sorpresa positiva
El Core PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió solo un 0,2% MoM, mejor que el 0,3% esperado. Es una señal clara de que las presiones inflacionarias subyacentes se están enfriando más rápido de lo previsto.
En términos anuales, el Core PCE se situó en 3,3% YoY, coincidiendo con el consenso. Sin embargo, combinado con el dato mensual más suave, el mercado podría interpretar que se abre la puerta a recortes de tipos antes de lo previsto.
PIB revisado a la baja
La segunda estimación del PIB del 1T 2026 decepcionó:
-
1,6% QoQ, frente al 2,0% esperado
-
Lectura previa: 2,0%
La revisión confirma que la economía estadounidense se está desacelerando más de lo anticipado.
Implicaciones para el mercado
En conjunto, los datos dibujan un escenario de riesgo de estanflación más moderado. Aun así, la inflación sigue siendo el foco principal del mercado, y la lectura de hoy —relativamente tranquilizadora— está apoyando un rebote del US100, visible minutos después de la publicación.
Gráfico del Nasdaq 100
Fuente: xStation
Las acciones de Indra suben más de un 4% y vuelven al punto de mira. ¿Qué está pasando?
🚨EEUU bombardea Irán y el Ibex 35 entra en modo alerta
La bolsa hoy: El petróleo sube tras la represalia iraní
Resumen Diario: El petróleo y los índices caen pese a las ilusorias esperanzas de paz
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.