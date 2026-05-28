La amenaza de estanflación disminuye: Wall Street respira

Los datos de PCE de abril sorprendieron ligeramente al alza, con una inflación mensual del 0,4% MoM, por debajo del 0,5% esperado por el mercado. La lectura sugiere una moderación de las presiones de precios respecto a marzo, cuando el PCE repuntó un 0,7% MoM. En términos interanuales, la inflación PCE general se mantuvo en 3,8% YoY, en línea con las previsiones.

El Core PCE ofrece una sorpresa positiva

El Core PCE, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal, subió solo un 0,2% MoM, mejor que el 0,3% esperado. Es una señal clara de que las presiones inflacionarias subyacentes se están enfriando más rápido de lo previsto.

En términos anuales, el Core PCE se situó en 3,3% YoY, coincidiendo con el consenso. Sin embargo, combinado con el dato mensual más suave, el mercado podría interpretar que se abre la puerta a recortes de tipos antes de lo previsto.

PIB revisado a la baja

La segunda estimación del PIB del 1T 2026 decepcionó:

1,6% QoQ , frente al 2,0% esperado

Lectura previa: 2,0%

La revisión confirma que la economía estadounidense se está desacelerando más de lo anticipado.

Implicaciones para el mercado

En conjunto, los datos dibujan un escenario de riesgo de estanflación más moderado. Aun así, la inflación sigue siendo el foco principal del mercado, y la lectura de hoy —relativamente tranquilizadora— está apoyando un rebote del US100, visible minutos después de la publicación.

Gráfico del Nasdaq 100

Fuente: xStation