Las acciones de Indra suben hoy más de un 4% después de que se hayan conocido algunas noticias corporativas importantes. La compañía debería dejar atrás ya todo el revuelo político y con la nueva directiva apuntar hacia el futuro. ¿Qué está pasando con Indra?

Las acciones de Indra repuntan después de la venta del negocio de consultoría estratégica

Por un lado, Indra ha desvelado la venta del 100% de Minsait Business Consulting (MBC), su filial de consultoría estratégica de negocio, al fondo europeo Waterland Private Equity. Esta desinversión ha sido recibida con entusiasmo por el mercado, que valora positivamente la determinación de la compañía para soltar lastre en actividades no estratégicas y concentrar sus esfuerzos en sus divisiones de mayor crecimiento. De hecho, ya hace tiempo que se hablaba de la venta del negocio de Minsait al completo, pero finalmente se ha decidido ir vendiéndolo por partes.

La venta de esta rama de Minsait incluye las marcas ALG y NAE junto al traspaso de unos 1.700 profesionales concentrados en España y México. Además, esta operación permitirá redirigir todo ese músculo financiero hacia áreas con mayor margen, como Defensa, Espacio, Tráfico Aéreo y ciberseguridad.

Los fondos apuestan por Indra

A este movimiento estratégico se sumó ayer la noticia de que el fondo de inversión Amber Capital, liderado por Joseph Oughourlian, prevé elevar a corto plazo su participación en Indra por encima del 7%, frente al alrededor del 5% que controla actualmente. Este incremento de peso afianzará al fondo como el tercer mayor accionista de la tecnológica.

Tras toda la tormenta política, Indra entra poco a poco en la calma.

Las acciones de Indra suben un 11,7% en este 2026.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Indra (IDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.