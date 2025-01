La Corte Suprema confirma la decisión de prohibir TikTok 📢

La Corte Suprema de los Estados Unidos ha ratificado la decisi贸n de prohibir una popular red social, poniendo a ByteDance frente a un fin de semana muy agitado. El 19 de enero (es decir, domingo) marca la fecha l铆mite para que la empresa venda la parte de su negocio responsable de operar en los Estados Unidos o cese completamente sus operaciones en el pa铆s. Seg煤n el razonamiento de la decisi贸n, el tribunal determin贸 que exigir a ByteDance deshacerse de una parte de su negocio est谩 relacionado con la necesidad de mantener la seguridad nacional. Por lo tanto, la decisi贸n, seg煤n la Corte, es constitucional. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Bajo las disposiciones de la prohibici贸n, se impondr谩n sanciones adicionales a los proveedores de servicios como Google y Apple si contin煤an ofreciendo descargas dentro de la aplicaci贸n en sus dispositivos. Desde una perspectiva de mercado, el posible retiro de la plataforma china del mercado estadounidense beneficiar谩 a otras plataformas de redes sociales bien conocidas, a las cuales es probable que algunos usuarios migren. En particular, las empresas en cuesti贸n son: Meta, Pinterest o Snap. 聽 Meta contin煤a con su fuerte tendencia alcista, iniciada despu茅s de un mayor descuento en abril.Fuente: xStation

