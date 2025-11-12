¿Están caras las empresas del Nasdaq 100?

- Múltiplos de las 7 Magníficas
- Tesla es la más cara, mientras que Meta la más barata
Una de las cosas de las que más se hablan estos días en los mercados es del múltiplo al que cotizan las compañías del Nasdaq 100 y sobre todo las Siete Magníficas. Por ello, vamos a echar un vistazo al PER de dichas empresas.
El PER de las Siete Magníficas
El múltiplo al que cotizan las Siete Magníficas es importante porque estas empresas tienen un gran peso en el Nasdaq 100, lo que puede influir en las perspectivas de los inversores para el índice, aumentando o disminuyendo su peso en cartera. En ese sentido, observamos el múltiplo PER forward, que compara el precio de la acción con respecto a los beneficios esperados para los próximos doce meses.
Tesla está cotizando a más de 300 veces beneficios, principalmente por las grandes perspectivas que tiene el mercado sobre el software de la compañía. El autopilot, el robo taxi y el desarrollo de robots están primando en la mente del inversor. Por su parte, Nvidia ya cotiza a unos múltiplos más razonables, a medida que se cumplen las previsiones de beneficios y el crecimiento se modera.
Dentro de las 7 Magníficas y del Nasdaq 100 también hay que destacar los múltiplos de Meta, ya que a pesar de que puede ser una de las más beneficiadas de la IA, cotiza a un PER bastante moderado. Además, acumula 11 trimestres consecutivos reportando un beneficio por acción superior al esperado.
Por otro lado, os traemos un ejemplo de ETF para poder replicar el comportamiento del Nasdaq 100. En concreto, hablamos del EQQQ Nasdaq-100 (EQQB.DE) de Invesco, que sube alrededor de un 8% en este año.
Gráfico con la cotización del ETF EQQB
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
