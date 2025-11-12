¿Están caras las empresas del Nasdaq 100?

Una de las cosas de las que más se hablan estos días en los mercados es del múltiplo al que cotizan las compañías del Nasdaq 100 y sobre todo las Siete Magníficas. Por ello, vamos a echar un vistazo al PER de dichas empresas.

El PER de las Siete Magníficas

El múltiplo al que cotizan las Siete Magníficas es importante porque estas empresas tienen un gran peso en el Nasdaq 100, lo que puede influir en las perspectivas de los inversores para el índice, aumentando o disminuyendo su peso en cartera. En ese sentido, observamos el múltiplo PER forward, que compara el precio de la acción con respecto a los beneficios esperados para los próximos doce meses.

Tesla está cotizando a más de 300 veces beneficios, principalmente por las grandes perspectivas que tiene el mercado sobre el software de la compañía. El autopilot, el robo taxi y el desarrollo de robots están primando en la mente del inversor. Por su parte, Nvidia ya cotiza a unos múltiplos más razonables, a medida que se cumplen las previsiones de beneficios y el crecimiento se modera.

Dentro de las 7 Magníficas y del Nasdaq 100 también hay que destacar los múltiplos de Meta, ya que a pesar de que puede ser una de las más beneficiadas de la IA, cotiza a un PER bastante moderado. Además, acumula 11 trimestres consecutivos reportando un beneficio por acción superior al esperado.

Por otro lado, os traemos un ejemplo de ETF para poder replicar el comportamiento del Nasdaq 100. En concreto, hablamos del EQQQ Nasdaq-100 (EQQB.DE) de Invesco, que sube alrededor de un 8% en este año.

Gráfico con la cotización del ETF EQQB

