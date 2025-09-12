Este es el último día en el que BBVA puede mejorar la OPA

Después de mucho revuelo, por fin se ha confirmado la fecha en la que se establece el límite para mejorar el precio de la OPA de BBVA (BBVA.ES) sobre Banco Sabadell. El problema venía de la discrepancia entre la normativa española y la estadounidense, pero ya conocemos los plazos.

La CNMV confirma el último día para mejorar el precio de la OPA BBVA-Sabadell

La CNMV ya ha confirmado que BBVA tendrá que seguir la normativa estadounidense porque muchos accionistas de Sabadell residen en ese país. Esto hace que en lugar de que la oferta se pueda mejorar 5 días naturales antes del 7 de octubre, sean 10 días hábiles antes. Esto deja como fecha clave el 23 de septiembre.

Así lo intentaba también confirmar Carlos Torres, presidente de BBVA, aunque tampoco quedó demasiado claro. Sin embargo, con la confirmación de la CNMV ya todo queda fechado. En cualquier caso, Carlos Torres volvió a advertir que la oferta es la que es y no la mejorará. Estas palabras realmente entran dentro de la normalidad, pero como ya explicamos la decisión de incrementar la oferta a última hora, tal y como espera el mercado, no es tan fácil como parece.

Las acciones de BBVA suben un 72% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

