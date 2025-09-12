Las acciones de Sabadell caen: el Consejo rechaza la OPA

Tal y como se esperaba, el Consejo de Administración de Sabadell ha rechazado la OPA de BBVA. Sin embargo, las acciones de Sabadell son una de las más bajistas del Ibex 35 y se dejan alrededor de un 1% en el día de hoy. ¿Qué está ocurriendo?

Las acciones de Sabadell, a la baja

El Consejo de Administración de Sabadell ha rechazado la OPA y han aconsejado a sus accionistas a no aceptarla. Esto era algo totalmente previsible, pero las palabras de uno de los grandes accionistas de Sabadell están causando algo de revuelo.

David Martínez es un empresario mexicano que controla el 3,8% de Sabadell y también es consejero dominical del banco. Por ello, podemos decir que sus palabras tienen relevancia para el resto de accionistas. Pues bien, el empresario ha afirmado que la operación tiene sentido y que es "la estrategia acertada para las dos instituciones". Esto en sí es ya una afirmación controvertida y que choca con la opinión de la directiva del Sabadell. Sin embargo, también añade que el precio es inadecuado. De hecho, pide al BBVA que mejore la oferta y esto muestra que probablemente muchos accionistas de Sabadell siguen a la espera de una mejora de la oferta para valorar su decisión final.

Las acciones de Sabadell suben un 78% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

