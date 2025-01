Ethereum cae un 5% mientras Bitcoin prueba el nivel de 100k

Las criptomonedas están tratando de evitar las caídas provocadas por el retroceso del mercado de valores de EE. UU., donde las empresas de semiconductores están cayendo hoy, con el Nasdaq 100 retrocediendo casi un 3%. No obstante, Bitcoin ha defendido el nivel psicológico clave de 100,000$ y está tratando de resistir un movimiento a la baja más fuerte, que potencialmente podría hacer que el precio baje hasta los 90,000$ , donde se encuentra actualmente el precio de compra promedio de los inversores a largo plazo (STH). También se observan caídas entre otras criptomonedas más pequeñas, con Ethereum luchando por mantenerse por encima de los 3100$ ; Chainlink cayendo casi un 10%; y Dogecoin retrocediendo casi un 6%. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. a diez años están perdiendo más de 7 puntos básicos hoy a poco menos del 4,55%, pero la debilidad del dólar no está respaldando la tendencia en torno a Bitcoin. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Precio del Bitcoin Bitcoin se ha recuperado del retroceso de Fibonacci de 23,6 de la onda ascendente de octubre de 2024 en alrededor de 100.000 dólares. Fuente: xStation5 Hoy, Ethereum cayó por debajo de un nivel de soporte clave, en forma de la media EMA200 (línea roja), en 3000 USD. La falta de fuerza para superar los 3200 podría indicar una reversión más permanente a una tendencia bajista. Fuente: xStation5 Entradas de ETF: siguen siendo positivas El viernes, las entradas de fondos de ETF de Bitcoin fueron positivas y ascendieron a más de 500 millones de dólares, a pesar del menor sentimiento en Wall Street. Los inversores seguirán de cerca el balance de los movimientos de hoy realizados por los fondos, en reacción a las caídas del mercado de valores estadounidense. La gran magnitud de las salidas, junto con el débil cierre del mercado de valores el lunes, puede ejercer cierta presión sobre el precio de BTC. Por otro lado, un resultado positivo hoy podría verse como una prueba extremadamente positiva de la fuerza y ​​la convicción de los inversores que compran acciones en ETF. Fuente: Bloomberg Finance L.P, XTB Research

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.