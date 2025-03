Eurodólar reduce sus alzas tras comentarios de Powell - "La economía va bien, no hay necesidad de apresurarse 📄📈

Seg煤n el presidente de la Fed, la econom铆a de EE. UU. est谩 en un buen momento y la pol铆tica monetaria estadounidense est谩 calibrada adecuadamente para manejar cualquier riesgo A pesar del aumento de la incertidumbre y de unos datos del mercado laboral ligeramente peores de lo esperado, Jerome Powell enfatiz贸 que la situaci贸n laboral est谩 equilibrada y que el crecimiento salarial (superior a la inflaci贸n) no representa una amenaza para la din谩mica de precios. A mediano plazo, un desaf铆o potencial podr铆a ser c贸mo evolucionan el consumo y la inversi贸n corporativa en medio de crecientes preocupaciones sobre las pol铆ticas de la nueva administraci贸n de EE. UU..

No obstante, Powell destac贸 que la Fed no reaccionar谩 de manera exagerada ante una 煤nica lectura de datos macroecon贸micos, especialmente porque no hay preocupaciones sobre la perspectiva a largo plazo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 馃搲 EUR/USD retrocede un 0.25% tras la conferencia de prensa de Powell, que tranquiliz贸 a los mercados sobre los riesgos de estanflaci贸n, destac贸 los s贸lidos fundamentos de la econom铆a estadounidense y enfatiz贸 que los niveles actuales de tasas de inter茅s est谩n bien posicionados.

