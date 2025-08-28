Europa cotiza con optimismo moderado

Una ola de optimismo impulsa los índices europeos, con las bolsas de valores del "Viejo Continente" cotizando con subidas, debido al cambio de sentimiento y los comentarios positivos de los bancos de inversión. La reacción negativa a los resultados de Nvidia no parece ejercer presión sobre Europa. El Cac 40 sube un 0,2% pese a subir casi un 1% al inicio de sesión. Por su parte, el Euro Stoxx50 también remite su impulso y crece 1 décima en estos momentos.

Todo ello a pesar de que los inversores de Nvidia no quedaron satisfechos con los resultados presentados anoche, con las acciones de la compañía bajando casi un 3%.

Los analistas de Goldman Sachs y Citi se muestran optimistas respecto a los mercados bursátiles europeos. Afirman que los riesgos potenciales derivados de la crisis política francesa ya están descontados. Coinciden en que las acciones europeas están muy infravaloradas y prevén un período muy positivo.

Informes macroeconómicos

En unos minutos, los inversores podrán consultar el informe de la reunión del BCE sobre la política monetaria. El mercado espera que el BCE mantenga su rumbo actual.

La Comisión Europea ha publicado hoy una serie de datos macroeconómicos sobre la situación del consumidor y las empresas europeas. Los datos coinciden con las expectativas del mercado.

Indicador de Clima Empresarial: -0,72 (Anterior: -0,72, Revisión: -0,71).

Confianza del Consumidor de la Eurozona: -15,5 (Expectativas: -15,5, Anterior: -14,7).

La producción de automóviles en el Reino Unido aumenta otro mes consecutivo. La Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles publica los datos, con una reacción mixta del mercado.

Fabricación de automóviles: Aumento del 5,6%, hasta 69.127 unidades.

La producción total de vehículos aumentó un 10,8%, hasta 72.006 unidades.

Se prevé un aumento del 6,4% en la producción de vehículos ligeros en 2026.

Cotización del Dax 40

Fuente : Plataforma de XTB

En el gráfico, el precio defiende el soporte en torno al nivel de 24.000 puntos contra nuevas caídas. Si el precio no supera pronto el límite superior de la zona de soporte, podría convertirse en otra resistencia junto con la media móvil exponencial (EMA50). De ocurrir esto, podría producirse una consolidación entre los niveles de 24.000 y el siguiente soporte en la línea de tendencia a medio plazo y la EMA100. Sin embargo, si el mercado logra crecer, la primera resistencia será la convergencia de la tendencia bajista a corto plazo y la tendencia alcista a medio plazo (en rojo), justo por encima de la cual se encontrará una fuerte resistencia marcada por el último máximo histórico.

