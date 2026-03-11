Europa se rearma… pero Rheinmetall se desploma: ¿qué está fallando?

La sesión bursátil de hoy ha comenzado en rojo para la mayoría de índices europeos, y el más afectado está siendo el DAX 40.

Lo llamativo es que una de las compañías que más está lastrando su rendimiento no es una tecnológica ni una cíclica, sino una empresa de defensa.

Rheinmetall, uno de los grandes protagonistas del año pasado durante la rotación de capital hacia valores europeos con múltiplos más razonables, llegó a caer más de un 5%.

La pregunta es evidente: ¿cómo puede una empresa de defensa desplomarse en plena guerra y en un momento de expansión del gasto militar en Europa?

Resultados por debajo de lo esperado en un contexto de demanda histórica

A pesar de operar en un entorno donde Europa se rearma y donde Rheinmetall se ha convertido en uno de los principales beneficiados del aumento del gasto militar, la compañía ha presentado unos resultados anuales que no han convencido al mercado.

La empresa crece, pero crece menos de lo que se esperaba, y eso, en un valor con expectativas tan elevadas, es suficiente para desencadenar ventas.

Los ingresos aumentaron cerca de un 30%, pasando de 7.715 millones a 9.935 millones de euros. Sin embargo, el consenso esperaba alrededor de 10.117 millones. A esto se suma que la compañía ha anunciado una ralentización del crecimiento previsto para 2026, lo que ha obligado a los analistas a revisar sus estimaciones.

El problema no es solo el dato puntual, sino la combinación de dos factores:

Múltiplos muy exigentes, que requieren un crecimiento exponencial, Limitaciones industriales, que actúan como cuello de botella frente a una cartera de pedidos enorme.

Rheinmetall es un ejemplo claro de cómo unos buenos resultados pueden no ser suficientes cuando las expectativas están demasiado altas.

El impacto inmediato: caídas superiores al 5%

La reacción del mercado ha sido contundente. La acción llegó a caer más de un 5% en la sesión, reflejando la decepción por unos ingresos inferiores a lo previsto y por unas previsiones de crecimiento más moderadas.

La compañía, que llegó a subir más de un 100% en 2025 impulsada por la rotación hacia valores europeos y por el rearme del continente, lleva meses en un movimiento lateral desde los máximos de septiembre. Con la caída de hoy, acumula un retroceso cercano al 20% desde máximos.

Para revertir esta tendencia, Rheinmetall necesitará demostrar que puede acelerar el ritmo de ejecución y convertir su enorme cartera de pedidos en ingresos reales a un ritmo más rápido.

Un sector beneficiado por el rearme europeo, pero no inmune a las expectativas

El auge de Rheinmetall comenzó el año pasado, cuando la reducción del apoyo militar estadounidense a Ucrania llevó a los gobiernos europeos a comprometerse a aumentar su gasto en defensa.

Esta dinámica coincidió con una rotación de capital desde Estados Unidos hacia Europa, donde los múltiplos eran más atractivos. El sector defensa captó grandes flujos, y Rheinmetall fue una de las mayores beneficiadas.

Sin embargo, que el sector esté en expansión no significa que todas las compañías suban automáticamente.

El crecimiento esperado para Rheinmetall es muy exigente, y cualquier retraso en los pedidos, en la producción o en la ejecución puede provocar correcciones. Además, los gobiernos europeos podrían retrasar parte de las inversiones comprometidas, lo que afectaría directamente a los ingresos futuros.

El efecto negativo de los resultados de hoy se ha extendido a otras compañías del sector, con caídas en Indra (-1%), Thales (-1,32%) y Leonardo (-2%).

Resultados y previsiones: qué ha fallado exactamente

Resultados 2025

Ventas 9.9B€ Ventas de Vehicle Systems 4.99B€ VS 5.15B€ esperado ( ‑3.1% respecto al consenso ) Ventas de Weapon & Ammunition 3.53B€ VS 3.75B€ esperado ( ‑5.9% ) Ventas de Electronic Solutions 2.50B€ VS 2.41B€ esperado ( +3.7% )

9.9B€ Beneficio operativo 1.84B€

1.84B€ Margen operativo 18.5%

18.5% Beneficio después de impuestos 835M€

835M€ Dividendo por acción 11.50€ VS 10.33€ esperado ( +11.3% respecto al consenso )

Previsión 2026

Margen operativo previsto ~19% VS 19.1% esperado ( ‑0.1 p.p. respecto al consenso )

~19% VS 19.1% esperado ( ‑0.1 p.p. respecto al consenso ) Ventas previstas 14.0B€–14.5B€ VS 14.96B€ esperado ( ‑6.4% a ‑3.1% respecto al consenso )

14.0B€–14.5B€ VS 14.96B€ esperado ( ‑6.4% a ‑3.1% respecto al consenso ) Vehicle Systems previsto 5.9B€–6.0B€ VS 6.3B€ esperado ( ‑6.3% a ‑4.8% respecto al consenso )

5.9B€–6.0B€ VS 6.3B€ esperado ( ‑6.3% a ‑4.8% respecto al consenso ) Weapon & Ammunition previsto 4.9B€–5.0B€ VS 5.19B€ esperado ( ‑5.6% a ‑3.7% respecto al consenso )

4.9B€–5.0B€ VS 5.19B€ esperado ( ‑5.6% a ‑3.7% respecto al consenso ) Crecimiento de ventas previsto +40% a +45%

Un valor fuerte en el largo plazo, pero vulnerable en el corto

Rheinmetall presenta un perfil dual. Por un lado, es una compañía fundamentalmente sólida, con márgenes altos, una cartera de pedidos récord y un mercado en expansión. Por otro, es tácticamente vulnerable, porque las expectativas del mercado son extremadamente altas y cualquier desviación provoca correcciones inmediatas.

La empresa está en el centro del mayor ciclo de rearme europeo en décadas, pero deberá demostrar que puede ejecutar y escalar al ritmo que exige el nuevo entorno geopolítico. El potencial existe, pero el mercado quiere pruebas más claras de que la compañía puede transformar su cartera de pedidos en ingresos a la velocidad que se descuenta.

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