Los beneficios de Apple superan las estimaciones de Wall Street 🚨 Las ventas de iPhone quedan por debajo de las expectativas

- Apple superó las expectativas de Wall Street en ingresos, BPA y margen bruto, con un desempeño especialmente sólido en servicios.
- Las ventas de iPhone quedaron ligeramente por debajo de lo esperado, afectadas por restricciones en la cadena de suministro y escasez de chips.
- La compañía reforzó el retorno al accionista con una recompra autorizada de 100.000 millones de dólares y un dividendo de 0,27 dólares por acción.
- Apple superó las expectativas de Wall Street en ingresos, BPA y margen bruto, con un desempeño especialmente sólido en servicios.
- Las ventas de iPhone quedaron ligeramente por debajo de lo esperado, afectadas por restricciones en la cadena de suministro y escasez de chips.
- La compañía reforzó el retorno al accionista con una recompra autorizada de 100.000 millones de dólares y un dividendo de 0,27 dólares por acción.
Apple reportó sus resultados trimestrales más recientes, pero la reacción del mercado ha sido moderada: las acciones apenas se movieron en las operaciones posteriores al cierre. En general, el informe luce sólido. Lo más importante es que el segmento de servicios de la compañía, de altos márgenes, superó claramente las expectativas, mientras que la demanda del iPhone fue la única ligera decepción del lado de los productos. Las ventas en China fueron más sólidas de lo esperado.
- Ingresos: 111.180 millones de dólares vs. 109.660 millones esperados → supera expectativas
- BPA: 2,01 dólares vs. 1,95 dólares esperados → supera expectativas
- Margen bruto: 49,27% vs. 48,38% esperado
Beneficios por segmentos de negocio
- iPhone: 56.990 millones de dólares vs. 57.210 millones esperados → leve incumplimiento
- Servicios: 30.980 millones de dólares vs. 30.390 millones esperados → supera expectativas
- Mac: 8.400 millones de dólares vs. 8.020 millones esperados → supera expectativas —crecimiento apoyado en parte por MacBook Neo—
- iPad: 6.910 millones de dólares vs. 6.660 millones esperados → supera expectativas
- Wearables: 7.900 millones de dólares vs. 7.700 millones esperados → supera expectativas
- Gran China: 20.500 millones de dólares vs. 19.450 millones esperados → supera expectativas
- Ingresos en América: 45.090 millones de dólares vs. 45.820 millones esperados → por debajo de lo esperado
- Gastos operativos totales: 18.900 millones de dólares vs. 18.470 millones esperados → por encima de lo esperado
Tim Cook sobre el iPhone: “La demanda fue extraordinaria, pero actualmente enfrentamos algunas restricciones en la cadena de suministro (...) La escasez de chips pesó sobre las ventas generales”.
Además
- Recompra de acciones por 100.000 millones de dólares autorizada
- Dividendo: 0,27 dólares por acción
Acciones de Apple (H1)
Durante la sesión del jueves, la acción retrocedió hacia el soporte de la media móvil exponencial de 50 periodos en el gráfico horario.
Fuente: xStation5
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Empresas del S&P 500 con margen neto récord desde 2009 - datos de FactSet
Resumen de mitad de sesión: rally europeo tras el BoE
Logista sube en bolsa pese a sus resultados
Apple llega a resultados con un problema claro: la IA avanza… y Apple no
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.