Resumen de mitad de sesión: rally europeo tras el BoE

Mercados y compañías

Los índices europeos registran fuertes subidas, liderados por Londres (FTSE 100: +1,8%) después de que el Banco de Inglaterra mantuviera los tipos sin cambios. También destacan las ganancias en el DAX alemán (DAX 40: +1,4%), el AEX neerlandés (AEX 25: +1,3%) y el SMI suizo (SMI 20: +1,1%). Las bolsas de París (CAC 40: +0,55%) y Milán (FTSE MIB 40: +0,85%) avanzan de forma más moderada, pero permanecen en positivo.

Glencore: La división de trading está logrando resultados récord debido a la volatilidad de las materias primas provocada por la guerra en Irán. La compañía prevé que los beneficios anuales del negocio de marketing superen “holgadamente” el extremo superior de su guía de 3.500 millones de dólares. Las acciones suben un 1%.

La división de trading está logrando resultados récord debido a la volatilidad de las materias primas provocada por la guerra en Irán. La compañía prevé que los beneficios anuales del negocio de marketing superen “holgadamente” el extremo superior de su guía de 3.500 millones de dólares. Las acciones suben un 1%. BNP Paribas: Las acciones caen alrededor de un 3,3% debido a provisiones por pérdidas crediticias de 1.080 millones de dólares, que eclipsaron un beneficio superior al esperado. El beneficio neto aumentó un 9% hasta 3.220 millones de euros, apoyado por la integración de AXA y una revalorización puntual de participaciones en Allfunds. La dirección mantiene un tono prudente.

Las acciones caen alrededor de un 3,3% debido a provisiones por pérdidas crediticias de 1.080 millones de dólares, que eclipsaron un beneficio superior al esperado. El beneficio neto aumentó un 9% hasta 3.220 millones de euros, apoyado por la integración de AXA y una revalorización puntual de participaciones en Allfunds. La dirección mantiene un tono prudente. Rolls-Royce: La compañía mantuvo su previsión anual, esperando un beneficio operativo ajustado de hasta 4.200 millones de libras y un flujo de caja libre de hasta 3.800 millones. El año comenzó con fuerza en todos los segmentos, con una demanda sólida de aviones de fuselaje ancho. La empresa está mitigando las disrupciones en Oriente Medio y ejecutando recompras de acciones. Las acciones suben un 7,7%.

La compañía mantuvo su previsión anual, esperando un beneficio operativo ajustado de hasta 4.200 millones de libras y un flujo de caja libre de hasta 3.800 millones. El año comenzó con fuerza en todos los segmentos, con una demanda sólida de aviones de fuselaje ancho. La empresa está mitigando las disrupciones en Oriente Medio y ejecutando recompras de acciones. Las acciones suben un 7,7%. Unilever: Las ventas subyacentes crecieron un 3,8%, superando expectativas gracias al volumen en Home Care y las “Power Brands”. El crecimiento anual se proyecta en la parte baja del rango del 4%–6%. La combinación del segmento Foods con McCormick está prevista para mediados de 2027, con sinergias de costes de 600 millones de dólares anuales. Las acciones suben un 1,3%.

Las ventas subyacentes crecieron un 3,8%, superando expectativas gracias al volumen en Home Care y las “Power Brands”. El crecimiento anual se proyecta en la parte baja del rango del 4%–6%. La combinación del segmento Foods con McCormick está prevista para mediados de 2027, con sinergias de costes de 600 millones de dólares anuales. Las acciones suben un 1,3%. Stellantis: Las acciones caen alrededor de un 3,7% debido a una recuperación de beneficios más lenta, pese a un ingreso operativo ajustado de 960 millones de euros. Un ajuste de costes arancelarios de 400 millones en Norteamérica ocultó una posible pérdida. Los nuevos modelos Jeep aumentaron la cuota de mercado en EE. UU.

Las acciones caen alrededor de un 3,7% debido a una recuperación de beneficios más lenta, pese a un ingreso operativo ajustado de 960 millones de euros. Un ajuste de costes arancelarios de 400 millones en Norteamérica ocultó una posible pérdida. Los nuevos modelos Jeep aumentaron la cuota de mercado en EE. UU. Caterpillar: Las acciones suben alrededor de un 5% en el after-market después de que el beneficio ajustado aumentara a 5,54 dólares por acción, impulsado por un crecimiento del 38% en ingresos de construcción. El segmento energético se benefició de la demanda de centros de datos de IA. Los ingresos totales alcanzaron 17.420 millones de dólares.

FX: El yen domina el mercado de divisas hoy (USD/JPY: -2,2%; EUR/JPY: -2%), apoyado por narrativas sobre una posible intervención de Tokio. El apetito por el riesgo se refleja en las ganancias de las divisas antipodeas (AUD/USD: +0,5%; NZDUSD: +0,65%). El EUR/USD sube un 0,2% hasta 1,17.

Materias primas: Los contratos de Brent y WTI sufren una corrección clara tras la sesión récord de ayer (Brent: -1,85% hasta 109,90 USD; WTI: -2,6% hasta 105,70 USD). El gas natural también cae (-1%). Los metales preciosos rebotan con fuerza (oro: +2% hasta 4.630 USD; plata: +3,3% hasta 73,75 USD).

Economía y política

Intervención en Japón: La ministra de Finanzas, Satsuki Katayama, afirmó que las autoridades están preparadas para responder a movimientos en el mercado de divisas y se mantienen en “alta alerta” ante movimientos especulativos. El USD/JPY cayó un 2,8% en pocas horas, alcanzando su nivel más bajo desde marzo de 2026 (cerca de 156.000). Estas declaraciones siguieron al reciente avance del par por encima de 160.000, nivel que Tokio trata informalmente como “umbral de dolor” para la debilidad del yen.

Crecimiento en la eurozona: El PIB de la eurozona se desaceleró al 0,1% trimestral en el Q1 2026, por debajo del 0,2% previsto. Los datos preliminares de inflación de abril coincidieron con las expectativas (IPC: 3%; subyacente: 2,2%), sin generar volatilidad adicional para el euro. El desempleo se mantiene en 6,2%.

BCE: El Banco Central Europeo mantuvo los tipos (tipo de depósito: 2%), señalando riesgos crecientes para el crecimiento y la inflación. Las decisiones futuras dependerán de los datos y de previsiones que incorporen los shocks energéticos. El banco no introdujo un sesgo hawkish.

Banco de Inglaterra: El BoE mantuvo los tipos en 3,75% con una votación 8-1-0. La presencia de un voto a favor de subir tipos indica un tono más hawkish dentro del comité y una creciente preocupación por las presiones inflacionistas existentes. El BoE también presentó varios escenarios para la evolución de los tipos en función del mercado energético.