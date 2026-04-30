- EURUSD sube 0,5% impulsado por un dólar débil y mayor apetito por riesgo.
- El ECB mantiene tasas, pero deja abierta la puerta a futuras subidas ante presión inflacionaria.
- Los datos de EE.UU. muestran crecimiento sólido pero inflación persistente, reforzando una Fed cautelosa.
- EURUSD sube 0,5% impulsado por un dólar débil y mayor apetito por riesgo.
- El ECB mantiene tasas, pero deja abierta la puerta a futuras subidas ante presión inflacionaria.
- Los datos de EE.UU. muestran crecimiento sólido pero inflación persistente, reforzando una Fed cautelosa.
El par EURUSD avanza cerca de 0,5% hoy, subiendo hasta casi 1,173, en medio de un dólar debilitado, la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro y un fuerte apetito por riesgo en Wall Street. El Banco Central Europeo (ECB) mantuvo las tasas de interés sin cambios en su reunión de hoy, señalando que la presión de precios proveniente de los mercados energéticos podría provocar un aumento y desestabilización de los precios incluso si el conflicto con Irán finaliza.
Por supuesto, esto añade más incertidumbre y podría ralentizar la economía europea. El banco observará no solo la inflación en sí, sino también la reacción de los mercados y los consumidores, lo que hace que futuras subidas de tasas en la eurozona sean altamente inciertas. Sin embargo, los datos macroeconómicos de EE.UU. publicados hoy no fueron particularmente sólidos.
El crecimiento decepcionó ligeramente, con el PIB en 2,0% frente al 2,3% esperado, pero el consumidor se mantiene firme: el gasto nominal subió 0,9% mensual, mientras que el crecimiento de los ingresos sorprendió al alza. El mercado laboral también se mantiene ajustado, con solicitudes de desempleo claramente por debajo de las expectativas.
El problema principal es la inflación. El PCE general sigue elevado, el PCE subyacente fue más fuerte de lo esperado en la lectura preliminar, y el Employment Cost Index se aceleró a 0,9%, lo que sugiere que la presión salarial no se ha enfriado completamente. En conjunto, esto no es un escenario recesivo, pero tampoco es claramente desinflacionario. Para la Reserva Federal, los datos respaldan una postura cautelosa y reducen la urgencia de recortes de tasas en el corto plazo.
Datos macroeconómicos de EE.UU. hoy
- PIB (trimestral anualizado): 2,0% vs 2,3% esperado (anterior 0,5%)
- Índice de precios del PIB: 3,6% vs 3,9% esperado (anterior 3,7%)
- Deflactor del PIB (advance): 3,6% vs 3,6% esperado (anterior 3,7%)
- PCE (advance): 4,5% vs 4,5% esperado (anterior 2,9%)
- PCE subyacente (advance): 4,3% vs 4,1% esperado (anterior 2,7%)
- PCE interanual: 3,5% vs 3,5% esperado (anterior 2,8%)
- PCE mensual: 0,7% vs 0,7% esperado (anterior 0,4%)
- PCE subyacente interanual: 3,2% vs 3,2% esperado (anterior 3,0%)
- PCE subyacente mensual: 0,3% vs 0,3% esperado (anterior 0,4%)
- Gasto del consumidor: 0,9% vs 0,9% esperado (anterior 0,5%)
- Ingresos personales: 0,6% vs 0,3% esperado (anterior -0,1%)
- Consumo real: 0,2% vs 0,3% esperado (anterior 0,1%)
- Solicitudes iniciales de desempleo: 189K vs 212K esperado (anterior 214K)
- Solicitudes continuas: 1,785M vs 1,815M esperado (anterior 1,821M)
- Employment Cost Index: 0,9% vs 0,8% esperado (anterior 0,7%)
La inflación en la eurozona vuelve a subir y, si los consumidores europeos muestran resiliencia, nuevas subidas de tasas por parte del ECB no están descartadas.
Fuente: XTB Research, ECB, Macrobond
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Resumen de mitad de sesión: rally europeo tras el BoE
🔵 Conferencia del BCE (EN DIRECTO)
El BCE mantiene los tipos sin cambios
El Banco de Inglaterra mantiene los tipos sin cambios
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.